Pulsossimetro a prezzo incredibile: solo 8,58 euro grazie ad un coupon

Che cosa sia questo strumento medico ormai entrato nell’uso comune. Il suo fine è quello di misurare la quantità di ossigeno nel sangue in maniera non invasiva. In passato i pulsossimetri erano usati in particolari situazioni, nei reparti ospedalieri per per misurare lo stato di forma degli atleti, ma oggi è di uso comune perché è fondamentale per riconoscere l’ipossia che si verifica come sintomo precoce di un aggravamento delle condizioni dei positivi al Coronavirus.

Secondo molti esperti il pulsossimetro deve diventare un oggetto comune in tutte le case, un sorta di secondo termometro. Ovviamente non deve essere usato per autodiagnosi ma per monitorare le proprie condizioni di salute in maniera consapevole e successivamente per segnalare eventuali discese della saturazione (che dovrebbe essere sempre di qualche punto sopra il 90%) al proprio medico.

Questi prodotti sono venduti in farmacia a costi che variano dai 30 ai 100 euro.

