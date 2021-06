Purificatore d’aria Xiaoda a batteria in offerta lampo a 23,82 euro

Se volete rinfrescare e sterilizzare contemporaneamente l’aria di una determinata stanza, provate con il purificatore d’aria di Xiaoda attualmente in offerta lampo a 23,82 euro.

Si tratta di un piccolo dispositivo alimentato da una batteria ricaricabile da 1.800 mAh che promette di eliminare qualsiasi odore nel giro di 20 minuti. Si rivela quindi particolarmente utile in tutti quei locali dove ad esempio non è presente una finestra per agevolare il ricambio d’aria, come ad esempio in un bagno cieco, oppure nei mobili dove può accumularsi dell’odore sgradevole, come ad esempio all’interno di una scarpiera, oppure un armadio o un baule che viene aperto raramente.

Oltre ad eliminare gli odori rinfresca contemporaneamente l’aria, quindi può far comodo anche se utilizzato all’interno di un frigorifero oppure di un autovettura. Sterilizza e rimuove il 99% dei batteri – promette l’azienda – ed essendo alimentato da una batteria non si è vincolati dal suo posizionamento vicino una presa di corrente perché, di fatto, per funzionare non ne ha bisogno. E’ costruito in ABS, consuma appena 5 Watt e la batteria si ricarica tramite microUSB, quindi volendo può prendere energia anche da una powerbank.

Offre tre modalità di funzionamento. Due sono simili, perché entrambe hanno lo spegnimento automatico, una dopo 30 minuti di funzionamento e l’altra dopo un’ora e mezza. La terza modalità è forse quella più curiosa e interessante perché consente di attivare il purificatore d’aria per 3 minuti ogni 8 ore, fino ad esaurimento dell’energia: considerando che può funzionare anche per un’ora e mezza prima di spegnersi ciò significa che con questa modalità è in grado di offrire un’autonomia di un paio di settimane con una sola carica, andando così a rinfrescare e sterilizzare ad esempio una scarpiera senza doversi preoccupare troppo per la batteria.

Come dicevamo se vi interessa comprarlo, al momento lo trovate in offerta: anziché 28,22 euro risparmiate il 16% perché lo pagate 23,82 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.