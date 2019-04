QCY T1C, cuffie auricolari true wireless Bluetooth 5.0: solo 18 € e spedizione gratis

Interessante offerta per le cuffie auricolari QCY T1C true wireless, in vendita ad un prezzo vantaggioso e dotate di caratteristiche interessanti e moderne.

Le QCY T1C sfruttano la tecnologia Bluetooth 5.0, che garantisce una tecnologia di trasferimento dati ad alta velocità, prestazioni stabili e basso consumo energetico, offrendo performance in tempo reale per chiamate e giochi senza ritardi audio.

Grazie alla tecnologia true wireless è disponibile l’audio stereo o la possibilità di sfruttare utilizzare esclusivamente un singolo auricolare.

L’accoppiamento automatico fra i due auricolari è molto rapido ed avviene appena estratti dalla custodia di ricarica, così come l’abbinamento via Bluetooth ai dispositivi compatibili (smartphone iOS e Android, ma anche tablet, Pc, Mac e molti altri).

Le QCY T1C includono una custodia di ricarica da 380 mAh che permettono di caricare le cuffie auricolari per circa 4 volte, assicurando fino a 20 ore di autonomia complessiva.

Ogni auricolare invece include una batteria da 43 mAh che permette l’utilizzo fino a 5 ore. Inclusi anche controlli sulla scocca, per rispondere alla chiamate e per i comandi musicali, e un doppio microfono con funzione di riduzione del rumore che offre un audio in conversazione più chiaro e più reale.

Le dimensioni minuscole e il peso di 4,6 grammi per ciascun auricolare si adattano bene al condotto uditivo e garantiscono stabilità e comfort durante l’attività sportiva.

Le QCY T1C si acquistano su eBay al prezzo di 18 euro circa cliccando su questo link diretto, con spedizione gratuita. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.