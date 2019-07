QCY T2C, cuffie auricolari wireless con 32 ore di autonomia che sfidano Xiaomi AirDots

QCY presenta le sue T2C, seconda generazione di cuffie true wireless che sfidano Xiaomi sullo stesso terreno di gioco, con prezzo low cost e funzionalità avanzate.

Sono tre i punti di forza di queste nuove QCY T2C: batteria a lunga durata, connettività di ultima generazione e cancellazione del rumore.

Le QCY T2C sono dotate della classica custodia di ricarica con batteria integrata da 800 mAh. E’ possibile ricaricare le cuffie fino a ben 8 volte per un totale di 32 ore di ascolto ininterrotto (4 ore ogni ricarica), più di una giornata intera, una livello di autonomia complessiva raggiunta da pochi modelli in commercio.

Le cuffie inoltre sono dotate di connettività Bluetooth 5.0 di ultima generazione, per un accoppiamento più rapido, massima riduzione della latenza e connessione più stabile fra gli auricolari e con il dispositivo Bluetooth.

Altro punto di forza è il sistema di riduzione del rumore CVC 6.0, che grazie alla sua integrazione con il microfono è anche in grado di riconoscere il parlato esterno e permette di svolgere una conversazione senza dover togliere gli auricolari dall’orecchio.

Le QCY T2C sono infine certificate IPX4, perfette dunque anche per le attività di fitness in cui il sudore non è da escludere.

Le QCY T2C sono in vendita al prezzo di circa 16 euro cliccando questo link diretto ed applicando il coupon GBTP0705NO7 in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

