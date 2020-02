QCY T3, gli auricolari stile AirPods con Bluetooth 5.0

Se volete comprare degli ottimi auricolari senza fili ma allo stesso tempo non volete spendere troppo, valutate l’acquisto degli QCY T3, una soluzione alternativa attualmente in promozione che non fa rimpiangere i top di gamma.

Innanzitutto la tecnologia senza fili: montano un chip Realtek con codec AAC / SBC che abilita la connettività Bluetooth 5.0, quindi con tutti i vantaggi che ne conseguono sia per quanto riguarda la stabilità del segnale, sia dal punto di vista dei consumi.

Riprendendo proprio da qui, la batteria della custodia incorpora alcune celle per un totale di 600 mAh che promettono fino a quattro ricariche complete di entrambi gli auricolari, per un totale di oltre 25 ore di autonomia in utilizzo (singolarmente gli auricolari funzionano per 5 ore consecutive).

Come dicevamo sono auricolari TWS quindi completamente senza fili, dotati di driver da 6 mm con sistema di riduzione del rumore DPS. Promettono audio HiFi di qualità HD e funzionano sia in stereo che in mono, quindi si possono usare sia in coppia durante gli allenamenti (tra l’altro, sono certificati IPX5) o per condividere una playlist con un amico, sia singolarmente per rispondere al volo ad una telefonata.

Tutta la musica si controlla sfiorando la superficie esterna dei singoli auricolari che è caratterizzata da un piccolo pannellino touch. L’accensione e lo spegnimento invece si gestiscono automaticamente, semplicemente sfilando gli auricolari dalla custodia per accenderli oppure reinserendoli nei rispettivi alloggiamenti per spegnerli. In questo modo sono subito pronti e operativi non appena si tirano fuori dalla scatola di ricarica.

Questi auricolari QCY T3, come dicevamo in apertura, sono un ottimo compromesso tra qualità e prezzo specialmente adesso visto che, grazie all’offerta lampo attualmente attiva su Gearbest, ve li potete portare a casa per circa 46 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.