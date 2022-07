QNAP TS-h1290FX, il NAS All Flash PCIe 4.0 in formato tower

QNAP Systems ha presentato il TS-h1290FX, il primo NAS All Flash PCIe 4.0 e U.2 NVMe/SATA in formato tower.

Pensato per ambienti di lavoro dove la collaborazione e la condivisione di video ad alta risoluzione non rappresentano un’opzione, bensì un’esigenza imprescindibile, il NAS di in questione promette performance ad altissimo livello e vanta processori AMD EPYC 8/16-core, connettività 25GbE e 10GbE integrata, espansione PCIe Gen 4 e capacità di archiviazione scalabile in termini di petabyte.

TS-h1290FX vanta IOPS di lettura/scrittura casuale fino a 816K/318K iSCSI 4K, per applicazioni a uso intensivo di dati, come il trasferimento di file multimediali di grandi dimensioni, modifica in tempo reale di video 4K/8K e applicazioni di virtualizzazione.

“All’interno di uffici e aziende moderne, non sono più concepibili intere stanze dedicate a server che generano livelli altissimi di rumore e calore. Ecco perché abbiamo pensato a un prodotto come il TS-h1290FX: racchiuso in un formato tower con sistema di affreddamento silenzioso, offre prestazioni eccezionali grazie ad un processore di livello server, un’archiviazione SSD U.2 NVMe all-flash, e al sistema operativo di livello enterprise QuTS hero di QNAP,” ha dichiarato Jason Hsu, Product Manager di QNAP, che parla del TS-h1290FX come “una soluzione di archiviazione formidabile”, in grado di offre la potenza necessaria per affrontare flussi di lavoro impegnativi, in team e anche online, che prevedono la condivisione di file anche di grandi dimensioni.

Con un design elegante, archiviazione scalabile e un sistema di raffreddamento silenzioso, il TS-h1290FX è indicato come una soluzione pensata soprattutto per le piccole e medie imprese o per gli studi professionali che hanno la necessità di gestire molti file video, di backup veloci e di uno scambio di dati molto snello.

È compatibile con le soluzioni software mainstream ed è un prodotto ideale in tutti contesti dove vi sia una richiesta elevata di banda, ad esempio la modifica in tempo reale di video 4K/8K da parte di più utenti contemporaneamente.

QNAP si è concentrata non solo sulla semplificazione dei flussi di lavoro – con una connettività diretta fino a 20 PC/workstation quando utilizzato con schede di rete PCIe di QNAP – ma anche nel garantire agli utenti la massima concentrazione abbattendo i livelli di rumorosità, grazie al raffreddamento senza ventole della CPU e alla ventola di sistema da 90mm.

Per la massima velocità di trasmissione dei dati, il TS-h1290FX dispone di quattro slot PCIe Gen 4 che consentono l’installazione di schede di espansione QNAP da 2,5/5/25/40/100 GbE. Il design , come accennato, è scalabile e offre la possibilità di collegare diversi alloggiamenti di espansione (come il TL-D800C o TL-D800S), con una capacità di archiviazione in termini di petabyte. Sfruttando l’adattatore QDA-UMP4 di QNAP, si possono usare gli SSD M.2 PCIe Gen4/Gen3 come alternativa ai costosi SSD U.2 PCIe NVMe.

Il sistema operativo QuTS hero basato su ZFS assicura flessibilità nella gestione delle operazioni di archiviazione, e garanzia in termini di protezione dei dati, prestazioni ottimizzate e semplificazione delle attività e del workflow aziendale.

Il prezzo non è stato ancora comunicato.