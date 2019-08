Quattro lanterne LED da giardino effetto fiamma in sconto a 59,99 euro

Se volete illuminare il viale del giardino di casa con delle lanterne LED che simulino l’effetto di una fiamma accesa, ecco l’occasione: grazie ad un codice comprate infatti in sconto quelle di OxyLED in kit da quattro.

Come altre di questo genere si infilano nella terra del giardino per mezzo del puntale incorporato e sono in grado di illuminare una piccola area senza alcun collegamento elettrico: sono infatti dotate di batterie che vengono ricaricate automaticamente di giorno attraverso il pannello solare incorporato. In questo modo si possono accendere automaticamente al crepuscolo e si spengono altrettanto autonomamente all’alba.

Chiaramente sono resistenti all’acqua (certificazione IP65), quindi non c’è alcun pericolo se dovesse piovere ma anche se dovessero essere bagnate dagli irrigatori automatici del giardino.

Hanno la forma di una torcia e grazie al lungo puntale restano sollevate da terra di diverse decine di centrimetri, con un effetto della fiamma artificiale (garantita da ben 96 LED) ancora più attraente. L’autonomia è di 8-10 ore e la batteria, da 2.200 mAh, si ricarica completamente in 5-8 ore.

Se interessati all’acquisto, queste lanterne vengono vendute in kit da 4 al prezzo di 80 euro ma grazie al codice CN4KJQPE risparmiate 20 euro, pari al 25%, e le pagate così soltanto 59,99 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo.