Quattro stampanti 3D in offerta su TomTop a partire da soli 105,99 euro

Se siete alla ricerca di una stampante 3D, su TomTop ci sono quattro diversi modelli in offerta. Se volete risparmiare, Anet A8 è la soluzione più abbordabile: costa appena 105,99 euro. Quella in offerta è l’ultima versione, con hardware e scheda madre migliorati, per una maggiore sicurezza e accuratezza.

Propone una funzione autolivellante automatica, è dotata di schermo LCD, di 5 tasti funzione e del supporto a scheda SD per una stampa off-line. A livello di caratteristiche tecniche offre un ugello MK8 personalizzato, motore ad alta velocità, e scheda madre aggiornata, con sistema di alimentazione superiore compatibile con molti tipi di filamenti 3D, come ABS, PLA, HIPS, PP e Nylon.

La stampante può essere utilizzata per la creazione di veri e proprio giocattoli 3D, apparecchiature didattiche e altri dispositivi tecnologici, ottimo per stimolare la creatività e l’ispirazione degli utenti e realizzare le loro idee. Assemblare la stampante 3D è già un’esperienza divertente: naturalmente, in confezione tutto l’occorrente per il suo montaggio. La stampante è fatta di materiale acrilico nel telaio, mentre la struttura della base è in lega di alluminio.

E’ compatibile con filamenti da 1,75 mm e le sue dimensioni sono davvero compatte: una volta assemblato è di 50 x 45 x 40cm, on un peso di circa 8 kg. La dimensione massima di stampa è pari a 220 x 220 x 240mm, con una velocità di stampa di 10-120 mm al secondo.

A salire, per 152 euro circa c’è Creality 3D Ender-3, che offre una maggiore superficie di stampa (220 x 220 x 250 mm) mentre a 176 euro comprate Creality 3D Ender 3 Pro, che rispetto alla precedente offre una serie di miglioramenti. Innanzitutto utilizza un estruso in alluminio 40 × 40 mm più robusto per la base dell’asse Y che migliora la stabilità complessiva della superficie di stampa. Usa anche migliori ruote portanti per fornire maggiore rigidità, ridurre l’attrito e i livelli di rumore.

Inoltre usa impiega nuovo estrusore “MK-10” con lo scopo di ridurre il rischio di intasamento dei filamenti e di estrusione non uniforme. Infine è dotata di un letto di stampa magnetico C-MAG alla piastra di costruzione che migliora l’adesione per tutti i tipi di filamento. Per il resto ha lo stesso volume di costruzione, il design e le funzionalità generali di Ender 3.

Ma se cercate il meglio, allora date uno sguardo a Creality CR-10S Pro, in offerta a 440,50 euro. Offre una superficie di stampa maggiore (300 x 300 x 400 mm), elettronica di ultima generazione, nuovo sensore di esaurimento del filamento, estrusore in alluminio, sensore di prossimità per il livellamento automatico del letto, schermo touch con accesso rapido alla scheda SD e tanti altri piccoli aggiustamenti che offrono complessivamente una migliore resa del prodotto finito.

Se interessati basta cliccare sul rispettivo link per raggiungere la pagina del prodotto e procedere con l’acquisto. Tutti e 4 i modelli sono disponibili dai magazzini europei quindi la spedizione verso l’Italia è gratuita.