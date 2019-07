Raffinata batteria esterna wireless “Italian style”, oggi in sconto a 49,99€

Una powerbank di stile e con funzione wireless studiata ad hoc per iPhone e, per giunta, con il marchio Made in Italy. La trovate su Amazon in offerta speciale solo per la giornata di oggi a 49,99 euro. Stiamo parlando della interessante Wireless Power Bank – Carbon Look di Woody Milano, un marchio che sta conquistando credibilità tra coloro he cercano accessori non banali o consueti.

Certament la Wireless Power Bank di Woody Milano non è una power bank comune. In primo luogo ha uno stile inconfondibile: è squadrata, ben rifinita e rivestita di un materiale che simula il carbonio. Ha un tasto laterale molto simile a quello di iPhone e dei LED che ne segnalano la carica. Forme e stile la rendono perfetta per i telefoni moderni tra cui gli iPhone, un prodotto intorno a cui è stata ingegnerizzata.

Il secondo aspetto che rende la batteria differente da tutte le altre è che è magnetica e wireless. In pratica si applica al dorso del telefono e trasmette la carica senza collegare nessun cavo. Opera come se fosse un caricabatterie wireless di quelli da tavolo.

Tecnicamente stiamo parlando di una batteria da 3700 mAh, sufficienti a ripristinare quasi tutta la carica dei principali smartphone di oggi. La tecnologia wireless è basata sullo standard Qi (WPC 1.2.4) ma è presente anche una porta USB 5V/1A. L’input è micro-USB 5V/2A e nella confezione si trovano oltre alla Power Bank, un adesivo per aderenza magnetica del cellulare e il cavo di alimentazione in tessuto 80cm

Questa batteria, adatta a chi vuole distinguersi e a tutti coloro che non si accontentano dei soliti accessori in plastica senza personalità, costerebbe 74,50 euro, ma in offerta del giorno costa 49,99 euro.