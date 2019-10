Ragebee 500, il clone gameboy anche multiplayer con supporto alla TV

Il Game Boy è una console storica, che ha segnato davvero il passato videoludico di molti utenti. Prova a risorgere con il clone Ragebee 500, che offre ben 500 giochi, e che espande l’esperienza grazie alla possibilità di multiplayer, con un pad aggiuntivo, e cavo AV per collegare la piccola console alla TV del salotto. Al momento in sconto a poco più di 13 euro si acquista da qui.

Ragebee 500 funziona, anzitutto, come una qualsiasi console portatile, con ben 500 giochi inclusi, proprio come un Game Boy. La particolarità sta nella possibilità di collegare un secondo gamepad alla console principale, così da poter condividere l’esperienza di gioco con un amico in locale. E’ possibile giocare anche in due sullo schermo della console, da 3 pollici, ma grazie al cavo AV è possibile trasferire il segnale video sulla TV, per poter giocare sul grande schermo.

La console integra una batteria da 1020mAh ricaricabile, che offre un tempo di utilizzo della console da 6 a 10 ore, con una ricarica completa che richiede circa 2 ore. Si tratta di un regalo perfetto per grandi e piccoli, soprattutto considerando l’approssimarsi delle festività, anche perché costa davvero poco.

La console pesa poco più di 100 grammi, mentre la console ha dimensioni contenute in 10,00 x 7,00 x 1,20 cm.

La console si acquista, al momento, con sconto flash a 13,63 euro, direttamente a questo indirizzo, nelle diverse colorazioni nero, bianca, giallo e rosso. Il bundle di vendita include già il secondo joypad, anche questo in pieno stile Nintendo. Clicca qui per acquistare.

