Rarissimo sconto su cavo Thunderbolt 3 di Belkin: solo 27 euro

Vi serve un eccellente cavo Thunderbolt 3 che vi permette di sfruttare al massimo le potenzialità del vostro Mac? Su Amazon trovate un rarissimo sconto su quello prodotto da Belkin e lungo 80cm, proposto a 27 euro. certificato per funzionare con i prodotti Apple e di terze parti.

Questo accessorio è l’ideale per chi vuole avere la velocità piena di trasferimento dati tra il Mac e una periferica compatibile con questa tecnologia. In questa situazione può trasferire dati tra dispositivi con velocità fino a 40 Gbps. Grazie a questo cavo potete, ad esempio, collegare un case di espansione PCI-e per collegare una GPU esterna.

Può anche collegare in configurazione daisy-chain fino a 6 dispositivi Thunderbolt 3, In più fornisce un’alimentazione fino a 100 W. In fatto di monitor questo cavo Thunderbolt rappresenta l’ideale per vedere video ad alta definizione su schermi compatibili con Thunderbolt, 5K e Ultra HD. Come abbiamo spiegato la lunghezza è di 80 centimetri. Ma è questa è la massima lunghezza per trasmissioni a 40GB. Un cavo più lungo riduce la velocità massima a 20GB/s.

Questo cavo costa solo 27 euro. Se si sembrano molti sappiate che un cavo simile prodotto da Apple costa 45 euro; in pratica il doppio. Lo stesso cavo comprato in negozio costa intorno ai 35/40 euro. Lo sconto su prodotti come questi è davvero molto raro (per non dire mai visto…). Se vi interessa vi conviene comprare subito.

