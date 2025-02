Rasoio elettrico R-21, eliminate la barba con un investimento di 5,50 €

Pubblicità

Se dovete partire per un viaggio di lavoro, anche di pochi giorni, e non volete portarvi dietro il vostro rasoio per la barba, allora potreste approfittare dell’offerta attualmente in corso per comprare il modello R-21 per soli 5,50 € circa.

In questo modo non rischiate di perdere o rovinare il rasoio principale ben più costoso e performante ma allo stesso tempo non dovrete rinunciare alla rasatura quotidiana della barba.

Usa una testina con doppia lama rotante per ottenere una rasatura a zero che si aggancia magneticamente al corpo del rasoio: in questo modo risulta facilissimo rimuoverla per pulire a fondo le parti interne dove potrebbero annidarsi i residui della rasatura, e poi rimetterla in posizione per il prossimo utilizzo.

Inoltre è certificato IPX7, il che significa che è completamente resistente all’acqua, perciò si può usare anche direttamente sotto la doccia senza rischiare di danneggiarlo.

Altro aspetto da tenere in considerazione è il sistema di ricarica tramite USB-C perché vi permette di ricaricarlo senza bisogno di altri caricatori se non quello che già usate per ricaricare il cellulare. A tal proposito sappiate anche che offre 90 minuti di autonomia con una ricarica di appena 30 minuti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 5.50 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Le aspettative riguardanti le funzionalità e la qualità di un prodotto dovrebbero essere commisurate al prezzo pagato.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

