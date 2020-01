Rasoio elettrico Xiaomi Youpin 3D Enchen: 5 buoni motivi per acquistarlo

Abbiamo già parlato in passato di questo 3D Enchen, il rasoio elettrico Xiaomi Youpin che si è fatto subito notare per le sue caratteristiche e il rapporto qualità prezzo invidiabile. Vediamo dunque quali sono le 5 principali buone ragioni per acquistare questo rasoio come prossimo rasoio elettrico per la cura del proprio viso.

Tripla testina flottante

Richiamando la caratteristica tipica dei rasoi Phlips, lo Xiaomi Youpin 3D Enchen include una soluzione a tre testine flottanti in 3D. Si tratta delle classiche testine “sospese” in grado di adattarsi facilmente al profilo di ogni viso durante l’utilizzo, per una rasatura più profonda, efficace e precisa.

Sistema anti-pizzico

Il dispositivo include una tecnologia che previene i fastidiosi “pizzichi” in cui è possibile incappare soprattutto quando il rasoio sta prendendo colpi per via del ridursi della propria autonomia energetica. In questo caso il motore da 5W impedisce la riduzione dei giri delle testine evitando così che i peli si “incastrino”.

Due mesi di autonomia

Xiaomi Youpin 3D Enchen richiede solo 60 minuti per una ricarica completa e garantisce una durata fino a due mesi (calcolati su un utilizzo medio giornaliero di un minuto e mezzo) senza la necessità di un’ulteriore ricarica. Perfetto per chi viaggia spesso.

Connettore USB-C

Il rasoio è dotato di connettore USB-C; significa che sarà possibile ricaricarlo e collegarlo alla prese elettrica sfruttando un qualsiasi caricatore e cavo USB-C, senza la necessità di doverne acquistare uno appositamente.

Prezzo da “furto”

Il prezzo è sicuramente uno dei punti di forza di questo rasoio: è possibile acquistarlo infatti a partire da soli 11 euro circa cliccando su questo link diretto, con spedizione dai magazzini cinesi.

Se volete una spedizione più rapida è possibile acquistarlo anche dai magazzini italiani cliccando su questo link, al prezzo di 14 euro.