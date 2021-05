Rasoio tagliacapelli portatile USB Xiaomi MiTu: perfetto per grandi e piccini

Disponibile in offerta a soli 25 euro il comodo rasoio tagliacapelli portatile Xiaomi MiTu, in offerta per un periodo limitato di tempo.

Il rasoio si presenta molto simile alla linea Enchen di Xiaomi, dal look minimale, colore bianco con testina grigia.

Viene presentato come uno strumento perfetto per tagliare i capelli ad un bimbo ed è stato progettato per questo scopo ma può essere usato anche per la barba o i capelli di un adulto.

Qui di seguito un video che ne mostra il funzionamento.

È caratterizzato da una doppia lama, in acciaio ed in ceramica, la prima con denti arrotondati per evitare di pizzicare la pelle. La ceramica oltre a garantire una maggiore resistenza nel tempo, permette una pulizia più semplice.

Il motore è particolarmente silenzioso in modo da non spaventare il bimbo durante l’utilizzo ma potente quanto basta ad ottenere un taglio preciso ed efficace.

Xiaomi MiTu integra una testina rimovibile per la pulizia e è certificato impermeabile secondo lo standard IPX7, quindi lavabile sotto l’acqua corrente in totale tranquillità.

Si ricarica attraverso un cavetto USB in soli 90 minuti e garantisce un utilizzo fino a 2 ore, il che – unito alle ridotte dimensioni – lo rende il perfetto compagno anche per i viaggi più lunghi.

Nella confezione sono inclusi anche 3 appositi pettini per regolare la lunghezza del taglio ed una spugna per la pulizia.

Il rasoio Xiaomi MiTu si acquista a soli 25 euro circa cliccando su questo link diretto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.