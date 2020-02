Rasoio Xiaomi Mija a tre testine, impermeabile e portatile: solo 30 euro

Xiaomi colpisce ancora e questa volta offre il suo rasoio Xiaomi Mija ad un prezzo super interessante, solo 30 euro.

Il rasoio in questione probabilmente apparirà familiare alla maggior parte delle persone: dotato di tre testine circolari, il dispositivo ricorda molto da vicini i rasoi storici del marchio Philips, che da anni offre i suoi prodotti sul mercato, considerati da molti esperti fra i migliori per la cura della barba.

Anche se a prezzo ridotto, il prodotto Xiaomi appare robusto dal punto di vista delle specifiche tecniche: come detto include tre testine a lama diciclica, con rasatura a 360 gradi. E’ dotato di motore potente, per una rasatura profonda, capace di raggiungere una velocità di taglio di 3,9 m / secondo.

Inoltre è impermeabile, certificato IPX7, che consente il lavaggio sotto acqua corrente e permette una rasatura non solo secca ma anche umida. Infine include una batteria al litio ricaricabile in gradi di caricarsi in circa due ore e garantire successivamente fino a 60 minuti di autonomia, perfetto per essere portato anche in vacanza.

Il rasoio Xiaomi è in vendita a circa 30 euro e può essere acquistato cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.