Raspberry Pi 4 con alimentatore, dissipatore, 2 GB di RAM e microSD a soli 58 euro

I Raspberry Pi sono tra i migliori single-board computer attualmente in circolazione e se volete comprarne uno di ultima generazione a prezzo stracciato allora non fatevi sfuggire l’offerta sul Pi 4 che, per poco più di 50 euro grazie al coupon, viene venduto completo di dissipatore di calore, alimentatore, custodia, cavo HDMI Cavo e scheda SDcard.

Per chi non lo conoscesse, Raspberry Pi è un computer a scheda singola che supporta il sistema operativo Linux. Nello specifico è una scheda di dimensioni molto contenute equipaggiata con un processore Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) SoC a 64 bit SoC 1,5GHz e una serie di ingressi ed uscite per collegarlo o collegarci periferiche esterne.

Tra le caratteristiche più interessanti del Raspberry Pi 4 in promozione c’è il supporto al video 4K @ 60 fps, la tecnologia Bluetooth 5.0, due prese USB 3.0 (oltre ad altre due 2.0) e 4 GB di RAM di tipo LPDDR4 che è il taglio di memoria più grande per questa versione. Dentro c’è il processore quad-core Cortex-A72 (ARM v8) SoC a 64 bit SoC 1.5 GHz con supporto per la decodifica H.265 Di seguito la scheda tecnica completa:

Processore : Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz

Memoria : 2GB, 4GB o 8GB (a seconda del modello)

Connettività : Rete locale wireless IEEE 802.11b / g / n / ac di 2,4 GHz e 5,0 GHz,

Bluetooth 5.0, BLE, Gigabit Ethernet, 2 × porte USB 3.0, 2 × porte USB 2.0

GPIO : Header GPIO standard a 40 pin (compatibilità ascendente con le schede precedenti)

Video & audio : 2 × porte micro HDMI (fino a 4Kp60 supportato), porta di display MIPI DSI a 2 vie, porta di videocamera MIPI CSI a 2 vie, porta audio stereo e video composite a 4 poli

Multimedia : H.265 (decodifica 4Kp60); H.264 (decodifica 1080p60, codifica 1080p30); OpenGL ES, 3.0 graphiques

Supporto SD : Slot per scheda Micro SD per la carica del sistema operativo e lo storage di dati

Come dicevamo al momento la versione con 2 GB di RAM e scheda da 64 GB di memoria si compra in offerta a 58 euro circa cliccando su questo link diretto e inserendo il codice Y59A548044912000 nel carrello prima dell’acquisto.

Sono disponibili anche la versione con 4 GB di RAM e scheda da 64 GB a circa 80 euro e la versione con 8 GB di RAM e scheda da 64 GB a circa 80 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.