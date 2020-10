Realme watch, lo smartwatch economico di OPPO in offerta lampo a 48,23 euro

Sono davvero tanti gli esponenti sul palcoscenico degli smartwatch e ad oggi non serve necessariamente spendere tanto per ritrovarsi al polso un buon esponente. E’ il caso di Realme watch, l’orologio di OPPO, che al momento si acquista in offerta a 48,23 euro direttamente a questo indirizzo.

Come facile intuire, si tratta di un orologio intelligente dotato di touchscreen a colori da 3,5 cm con 12 quadranti di tendenza integrati e una possibile scelta di 4 diversi colori per il cinturino. Lo schermo è protetto da Corning Gorilla Glass e la sua luminosità può raggiungere 380nits.

Essendo un orologio orientato al fitness, non manca sulla parte posteriore il sensore di frequenza cardiaca ottico PPG che supporta il monitoraggio 24/7. Non solo benessere e salute, ma anche possibilità di tracciare 14 modalità sportive, oltre al monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, il test di abilità aerobica, e non manca il promemoria per la sedentarietà, quello per bere acqua, il monitoraggio del sonno e degli esercizi di meditazione.

Come se le superiori caratteristiche non servissero da sole ad ingolosire, non manca poi la certificazione IP68, che lo rende resistente all’acqua, così da poterlo tenere sotto la pioggia o mentre ci si lava le mani.

Realme Watch pesa poco più di 30 grammi e ha dimensioni contenute in 16,00 x 10,00 x 3,00 cm. E’ disponibile al momento in offerta lampo a 48,23 euro e lo si acquista direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.