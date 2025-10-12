Recensione auricolari Creative Aurvana Ace SXFI,1 il suono su misura

Dopo averci stupito con le versioni precedenti, le nuove Creative Aurvana Ace SXFI si presentano con un prezzo più abbordabile, ma con una soluzione d’ascolto davvero interessante e personalizzabile.

La felice tradizione di casa Creative

A prima vista esteticamente molto simili alle sorelle della stessa famiglia Creative Aurvana Ace Mimi e Creative Aurvana Ace 2, che tra l’altro abbiamo recensito qualche tempo fa, le nuove Creative Aurvana Ace SXFI si offrono in una soluzione più accessibile ma con una tecnologia simile e con un modello altamente personalizzabile.

Il marchio, tra l’altro, anche con questo modello continua la felice tradizione di proporre prodotti molto interessanti sia in ottica musicale che gaming, con un occhio attento anche al design: qui a Macitynet infatti abbiamo già esaminato con attenzione non solo i due modelli Aurvana di cui sopra, ma anche le cuffie Creative Zen Hybrid Pro, gli speaker per computer Creative Pebble Pro e la loro naturale evoluzione Creative Pebble Nova, tutte soluzioni che si propongono ad mercato ben superiore alla categoria di prezzo a cui appartengono.

Chi ben comincia

La confezione che arriva è in cartone, ben curata graficamente, con la foto in vernice lucida su carta opaca. Al suo interno trovano posto alcuni fogli informativi e la culla degli auricolari veri e propri, protetta da uno sfizioso sacchetto in velluto nero, oltre al cavo di ricarica USB-A/USB-C e un altro sacchetto in plastica morbida con i ricambi per i gommini.

La culla misura 65,5 x 48,9 x 30 mm per un peso di 49,7 g (6 g per auricolare): è realizzata in poliestere di colore scuro opaco, quasi nero, dolce al tatto e con il logo AURVANA stampato nella parte frontale. Una fessura di materiale lucido metallizzato chiaro cintura la culla nella parte frontale e permette una più facile apertura del tappo, con il materiale lucido che permea tutto l’interno dove sono posizionati gli auricolari veri e propri.

Nella parte inferiore trovano posto il connettore USB-C per la ricarica, un piccolo LED che indica lo stato della connessione e la ricarica e un pulsante per forzare la sincronia, da usare solo in caso di problemi, dato che all’apertura del coperchio, gli auricolari cercano il device a cui erano accoppiati e se non lo trovano entrano in pairing Bluetooth automaticamente.

L’autonomia è dichiarata è di 8 ore per sessione, con 28 ore totali con ricarica tramite culla, in entrambi i casi con ANC/Modalità Ambiente disattivate. Dai nostri testi con ANC attivo e volume medio alto, la durata degli aricolari si è attesta sulle 5 ore abbondanti di uso misto musica e giochi, in abbinamento ad un iPhone.

La ricarica della culla avviene tramite connettore USB-C oppure a induzione tramite Ricarica wireless compatibile Qi.

xMEMS

Le cuffie sono dotate di una tecnologia molto particolare per gli altoparlanti: invece che un sistema più comune basato su magneti e diaframma, Creative Aurvana Ace SXFI (come tutta le linea Aurvana) usano una sottile membrana al silicio, che vibra convertendo il segnale elettrico in un segnale audio, riducendo lo spazio necessario.

Il vantaggio è di un sistema appunto di dimensioni più ridotte, ma che allo stesso tempo offre una qualità mediamente più alta nelle frequenze medie e alte, mentre per quelle basse trova posto un più classico sistema a driver dinamico.

Questo sistema, che oramai non è più una novità dato che Creative lo propone già da qualche tempo, non cambia nulla a livello estetico, dato che è totalmente integrato all’interno degli auricolari, ma alza molto la qualità d’ascolto, senza incidere sul costo.

Ad aggiungere la qualità sono anche i sei microfoni integrati, 3 per auricolare, che permettono di catturare i rumori esterni per gestire al meglio l’ottimo sistema ANC integrato.

Con app è meglio

La connessione a smartphone o altri device avviene tramite un segnale Bluetooth 5.3, come abbiamo detto l’abbinamento è davvero semplice e automatico.

Le cuffie operano anche senza l’App di Creative per iOS o Android, ma sarebbe un incredibile spreco perché l’app offre tantissime funzioni aggiuntive e un grado di personalizzazione incredibile per l’utente.

In primo luogo, grazie all’uso di una seconda App, SXFI, abbiamo potuto creare un profilo audio personalizzato, ottenuto in un testi di pochi minuti nel quale la telecamera dello smartphone inquadra la testa nelle varie posizioni e fa una scansione tridimensionale della testa.

Il test è semplice, ma consigliamo di effettuarlo in due persone, perché altrimenti la vista laterale, che deve sostare all’interno di una guida, risulta impossibile da gestire.

L’app inoltre permette molte altre personalizzazioni, dal funzionamento dei pulsanti laterali all’equalizzatore, sino alla gestione dell’ANC adattivo.

Questo può essere usato in tre modalità: la modalità Adattiva è progettata per regolare automaticamente il livello di cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante, usando i sei microfoni esterni e algoritmi intelligenti per analizzare il rumore ambientale e modificare la risposta in tempo reale.

La modalità Ambiente, invece, consente di ascoltare i suoni esterni senza togliere le cuffie: i microfoni captano i suoni esterni e li riproducono in cuffia, tagliando quelli palesemente inutili. Rispetto alla modalità Adattiva la modalità Ambiente permette di essere presenti e attenti al mondo esterno, cosa utile ad esempio se siete in un aeroporto o in stazione per gli annunci, o anche semplicemente camminando per strada, mantenendo l’attenzione su auto e altri elementi circostanti.

Sia la modalità Ambiente che quella Adattiva inoltre offrono ulteriori livelli di personalizzazione per lasciare l’utente libero di capire l’intensità dell’intervento sul rumore.

Oltre a questo c’è una modalità ANC più classica, che non usa nessun filtro per il rumore e cerca di isolare al massimo (senza filtri), per ragioni di sicurezza da usare solo al chiuso, magari in ufficio o in casa, oltre al fatto che l’ANC si può disattivare del tutto, lasciando solo la modalità passiva, data dalla forma delle cuffie, che entrando nel canale uditivo creano un primo isolamento, appunto, passivo.

L’ultima personalizzazione è la possibilità, con uno switch presente solo nelle preferenze (quindi un po’ scomodo da attivare) per il funzionamento a bassa latenza: questa possibilità è indicata per la visione di film o di altri contenuti dove la sincronia audio e video è davvero necessaria.

Non volendo togliere nulla agli utenti cinefili più attenti, dal nostro punto di vista l’uso di questa funzione è pensato solo per il mondo gaming spinto, laddove anche il più piccolo delay tra audio e video può determinare la vita e la morte in una partita.

Come funzionano

Abbiamo provato Creative Aurvana Ace SXFI in diverse situazioni, sia come ascolto casual per le strade di Milano che in ufficio, nel lavoro quotidiano, ma anche in treno in un lunga settimana spesa in viaggio tra Milano e Roma (e dintorni).

Per una prova completa abbiamo provato gli auricolari sia con il sistema SXFI attivo che disattivo, con una risposta ben diversa: a nostro personale avviso, il sistema SXFI si sposa bene con contenuti multimediali coinvolgenti come film, video e giochi, e a tratti con alcune tracce di colonne sonore, meno con la musica pop classica e assolutamente non con il parlato, come ad esempio nei podcast.

Ma questo non è assolutamente un parere definitivo, anzi: la specificità del SXFI è tale che ogni utente può variare il proprio parere in base alla profilazione effettuata, al contenuto multimediale che, anche, al proprio gusto personale e alle proprie aspettative.

Come avevamo già notato nei modelli Creative Aurvana Ace Mimi e Creative Aurvana Ace 2 i driver xMEMS suonano molto bene, a parere di chi scrive il miglior risultato nella fascia di prezzo, anche se a dire la verità, per quanto riguarda l’ambiente musicale, il risultato è qualitativamente minore del modello Creative Aurvana Ace Mimi, che risulta essere il più incisivo della famiglia.

Le cuffie come detto rendono al meglio con un film, che offre un ambiente d’ascolto ben diverso rispetto ad un brano pop, metal o techno, pur comunque difendendosi bene in tutti gli aspetti.

L’uso del profilo SXFI, che come detto può essere attivato e disattivato a piacere dall’app, amplifica questo effetto, in particolare secondo il parere di chi scrive, attivando SXFI è meglio disattivare l’equalizzatore per non incidere troppo nel “marchio” sonoro, che lo ricordiamo è stato precedentemente equalizzato dal produttore.

Nell’ascolto medio i bassi tendono a tratti ad essere un po’ troppo invadenti, e un punto di volume in più risulta migliore, per restituire il vigore delle frequenze medie e alte.

La durata della batteria, come abbiamo sottolineato prima, è buona per l’uso previsto, anche con le varie funzioni di riuduzione del rumore, dell’equalizzatore e del circuito SXFI attivi, con un decadimento importante sino al 60/65%, per poi rallentare molto sino all’esaurimento, che arriva nel tempo previsto.

Conclusioni

Considerato il costo, appena sotto la soglia importante dei 100 Euro, Creative Aurvana Ace SXFI si difende molto bene da concorrenti che hanno alle spalle nomi anche più importanti, proponendo un ottimo comparto tecnologico e una buona risposta sonora, coinvolgente e appagante soprattutto nei contenuti multimediali più ricchi come i film, o nella musica sinfonica, forse con qualche ricercatezza in meno solo nella musica pop.

Il risultato è comunque notevole, per una tecnologia ricca ma semplice da usare, anche per la praticità dell’app e per il funzionamento a nudo, senza l’app (che può capitare per chi ad esempio, in ottica business ha un device bloccato).

A conti fatti un prodotto che ha un rapporto prezzo prestazioni interessante, considerate le funzioni proposte e l’immediatezza nell’uso: gli utenti più affamati potranno deliziarsi con l’uso di SXFI, magari provando qualche pfofilazione, per verificare le differenze e scegliere la migliore, attivandola o disattivandola in base al contenuto erogato al momento.

Pro:

• Tecnologia Super X-Fi integrata

• Driver xMEMS ottimi

• Alta personalizzazione

Contro:

• SXFI è un po’ complesso da gestire al meglio

Prezzo:

• 99,99 € (in offerta a 84,99 €)

Creative Aurvana Ace SXFI è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre.