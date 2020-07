Recensione MIFA X12: gli auricolari per runner, comodi e confortevoli. In offerta con coupon

Terminata la quarantena e forti della stagione estiva, sono certamente diventati protagonisti. Stiamo parlando di cuffie e auricolari per sportivi. Oggi in prova le MIFA X12, che sono certamente ottimizzate per la corsa, per via della loro forma e della presenza di un arco in silicone che le avvolge al padiglione auricolare e ne impedisce la caduta durante l’attività fisica. Ecco cosa ne pensiamo di queste cuffie low cost, in vendita su Amazon a 19,99 euro utilizzando il coupon XX12MIFA.

Partiamo dall’unboxing, che non riserva particolari sorprese. Oltre agli auricolari è presente, infatti, il case di ricarica, cavo di ricarica e due gommini in silicone sostitutivi, oltre al manuale. All’apparenza queste MIFA X12 non si presentano come auricolari di design, né come periferiche discrete e minimali.

Sono infatti parecchio vistose, così come altrettanto vistoso risulta essere il case di ricarica, che certamente è tra i meno tascabili visti nel panorama. La custodia di ricarica è più ingombrante di molti altri concorrenti, soprattutto più spessa, così come gli auricolari stessi non fanno molto per passare inosservati.

Come si indossano

Fortunatamente, l’iniziale impressione di auricolari un po’ “troppo pesanti” dal punto di vista estetico, è sparita dopo averli indossati. Sono davvero comodi, e assolutamente stabili. Entrano e rimangono in sede con una facilità superiore alla media. anche i gommini in silicone che entrano in contatto con l’orecchio sono assolutamente comodi e quasi non si percepisce di averle in dosso. La capacità in-ear è assolutamente discreta, mentre l’archetto in silicone che circonda l’orecchio ci ricorda, ovviamente, di avere delle cuffie.

I materiali, anche quelli plastici, sono tutto sommato buoni, in linea con il prezzo di queste cuffie, che ammonta 39,99 euro.

Caratteristiche tecniche

Quanto alle caratteristiche tecniche, sulla carta MIFA X12 offrono supporto alla decodifica AAC e tecnologia di rendering HD lossless. Si abbinano allo smartphone tramite Bluetooth V5.0, che in questo caso funziona davvero bene. E’ sufficiente estrarre gli auricolari dal case per essere subito pronti all’abbonamento, così come dopo averle disconnesse, le cuffie si rendono immediatamente disponibili ad un nuovo abbinamento con altro dispositivo.

Tra le altre caratteristiche si annovera la riduzione del rumore CVC 8.0, il supporto a Siri e all’Assistente Google, grazie al tasto soft touch virtuale presente sulla parte esterna dei due padiglioni. Un semplice tocco consente, infatti, di avviare o interrompere la riproduzione musicale, mentre un doppio tocco servirà alla regolazione del volume. Infine, mantenendo la pressione per due secondi, si riuscirà a richiamare l’attenzione dell’assistente vocale.

Come suonano

Se l’estetica potrebbe deludere e il comfort risultare invece molto buono, la qualità sonora si pone a metà. Si tratta di auricolari davvero economici, e dai quali certamente non ci si può aspettare il massimo. Nel complesso non suonano male, ma di certo non risaltano. In generale il suono è un po’ freddo, e anche i bassi, che pur si sentono, non pompano a dovere, risultando sempre un po’ timidi. Il suono tende dunque a risultare non troppo profondo e preciso, e la meglio la avrà sempre la voce, rispetto alla strumentazione di sottofondo.

Occorre anche riflettere sul fatto che si tratta di cuffie prettamente utili agli sportivi, che dunque preferiscono il massimo comfort e stabilità durante l’attività fisica, piuttosto che cuffie qualitativamente al top. In generale, comunque, si riesce ad ascoltare in modo sufficiente qualsiasi genere musicale, così come anche la visione di contenuti multimediali.

A cuffie accese il grado di isolamento è buono, non totale, ma molto elevato. Elevato è anche il volume degli auricolari, elemento certamente importante per quanti praticano attività all’aria aperta, che non vogliono dunque sentire rumore circostanti. Come già detto, le cuffie spiccano per la comodità con cui si indossano, nonostante la loro “pesantezza” estetica. La qualità sonora è sufficiente, senza lode, e senza infamia.

Ci hanno sorpreso positivamente, invece, durante le conversazioni telefoniche. In questo caso, quell’audio tendente al freddo non da fastidio, anzi esalta la voce dell’interlocutore, che dunque viene sempre recepita con la massima precisione.

Autonomia

Gli auricolari offrono circa 30 ore di utilizzo, considerando che possono essere caricate completamente circa 6 volte grazie al case integrato. Si tratta di una buona autonomia, che coprirà ampiamente intere giornate di utilizzo, risultando dunque adatte anche per i pendolari.

PRO

Comode

Stabili alle orecchie

Autonomia

CONTRO

Esteticamente “ingombranti”

Qualità audio solo sufficienti

Conclusioni

MIFA X12 sono gli auricolari perfetti per chi vuole utilizzarli prevalentemente durante le sessioni di jogging. Comode all’orecchio, e ben salde, sono facili da indossare, perché calzano all’orecchio immediatamente e senza difficoltà. La qualità audio è solo sufficiente, ma comunque buona considerando la fascia di prezzo degli auricolari.

Prezzo e disponibilità

MIFA X12 si acquistano su Amazon a 19,99 euro direttamente a questo indirizzo utilizzando il coupon XX12MIFA.