Recensione notebook KUU A8S: rapporto qualità prezzo strepitoso per un portatile essenziale

Tra le innumerevoli offerte di Gearbest, un prodotto con un eccezionale rapporto prezzo/prestazioni che abbiamo adocchiato e avuto modo di provare ultimamente è il notebook KUU A8S da 15,6″.

Questo portatile vanta un display di 15,6″ Full HD (1920×1080) IPS, 6GB di memoria RAM (DR3L/LPDDR3) ed è disponibile nelle varianti con SSD (SATA3) da 256 o 512GB, con un prezzo che parte da soli 260 euro circa. Di seguito i vari dettagli del prodotto e le nostre impressioni.

Confezione e specifiche tecniche

Il computer arriva all’interno di una solida confezione all’interno della quale troviamo: il computer vero e proprio, l’alimentatore e un kit di adesivi da applicare eventualmente sui tasti per ottenere i vari layout internazionali (incluso l’italiano).

Il notebook è di colore grigio (un materiale plastico), pesa 1,76kg e da aperto mostra un grande trackpad nella parte inferiore; i due lati inferiori (a destra e sinistra del trackpad) permettono di poggiare i polsi delle mani, facilitando il lavoro di digitazione e l’uso del trackpad.

La tastiera (layout USA) è di dimensioni standard, con il tastierino numerico a destra; in alto abbiamo i tasti funzione standard e combinazioni utili per la riproduzione di file multimediali, alzare e abbassare la luminosità, alzare, abbassare o disattivare il volume.

Sul lato destro abbiamo una porta Ethernet, una porta USB 3.0, l’uscita cuffia e uno slot per le memorie SD; sul lato sinistro abbiamo: una seconda porta USB 3, l’ingresso per l’alimentatore, una porta mini HDMI e lo slot per gli accessori di ancoraggio alla scrivania.

Oltre alla Ethernet, abbiamo WiFi (2,4 GHz / 5,0 GHz) e webcam (0,3MP). In alto a sinistra sul top case ci sono le spie dell’alimentazione, quella del Caps Lock (blocco Maiuscole) e quella che consente di capire quando l’unità interna è in funzione.

Il processore è un Intel Celeron J3455 a 14nm con 2MB di memoria cache e in grado di arrivare fino a 2,3GHz. La grafica è quella del processore, l’Intel HD 500: non un fulmine di guerra ma in grado di supportare ad ogni modo 3 schermi, OpenGL, DirectX e altre tecnologie, perfette per usi diversi da gaming e grafica intensiva.

All’accensione il display da 15,6″ (rapporto 16:9) mostra la sua generosità consentendo una visione ampia di pagina web, documenti, foto, film, ecc. Il display è generoso ma la macchina non è pesante e sta comodamente in una borsa; l’uso dei tasti è piacevole e il trackpad abbastanza preciso (c’è anche il tasto destro in fondo a destra come sul Mac).

L’audio si sente bene (non è una qualità esaltante ma è accettabile); la webcam offre quanto basta: considerato il prezzo complessivo non si può probabilmente pretendere di meglio.

Benchmark

Sul versante prestazioni, diciamo subito che non è certamente una macchina adatta a giochi, montaggio video, o per essere sfruttata con applicazioni grafiche particolarmente esigenti.

È ad ogni modo perfetta per il target di utenza per il quale è pensato (ambito web/office). Abbiamo eseguito ad ogni modo un test con Cinebench R23; il risultato (con l’alimentatore collegato) è quello visibile nelle schermate che alleghiamo ma è ovvio che non ha neanche senso eseguire test di questo tipo su una simile macchina.

Si comporta ad ogni modo perfettamente nella navigazione web, nell’uso con Office, la gestione della posta elettronica, la visione di filmati: in altre parole un battagliero soldato in ambiti nei quali non è necessario sfoderare artiglieria più pesante.

Il benchmark con Aja System test ha evidenziato le prestazioni dell’unità SSD (SATA 3), con velocità di lettura sequenziali che arrivano a 256 MB/sec in lettura e a 226 MB/sec in scrittura.

A proposito di SSD, sul modello da noi provato, l’unità è divisa dal produttore in tre partizioni: la prima di 60GB per Windows e le applicazioni, una seconda da 60GB (per i dati) e una terza da 120 GB (anche questa per i dati).

Non si comprende il perché di questa scelta e purtroppo nella fase di primo avvio l’utente non può cambiare questa impostazione (i più esperti potranno ad ogni modo unire le due partizioni avviando “Gestione Disco”, eliminando le partizioni ed estendendo la partizione primaria con lo spazio restante).

A chi è destinato?

Come abbiamo accennato, l’utente target è quello che cerca una macchina portatile di base, prevalentemente per l’uso in ambito web-office. Non è una macchina adatta al gaming di alto livello, per lavorare con complesse applicazioni di grafica o per il video editing.

È l’ideale per chi cerca una macchina economica e facile da trasportare. La durata della batteria varia secondo gli usi ma si arriva tranquillamente alle 4/5 ore. La tastiera è comoda; peccato per l’assenza della retroilluminazione che avrebbe semplificato la digitazione in ambiti poco illuminati… ma al prezzo al quale la macchina è proposta, ripetiamo, è tantissimo quello che si ha.

Conclusioni

Il notebook KUU A8S da 15,6″ da noi provato, nella variante con unità SSD da 256GB costa normalmente 426,66 euro ma nel momento in cui scriviamo è offerto a poco più di 260 euro, un prezzo com il quale non si compra neanche uno smartphone Android di fascia bassa.

I 6GB di RAM, il display l’unità SSD e Windows 10 valgono da soli il prezzo in questione. Il rapporto prezzo/prestazioni è favoloso: la macchina arriva con Windows 10, senza software demo e inutili installati di serie: in pochi minuti si è subito operatativi. Difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Pro

Schermo di grandi dimensioni

Leggero e con tastiera comoda

Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Contro

Qualità della webcam al minimo sindacale

Trackpad preciso ma migliorabile

Tastiera layout USA (vengono forniti adesivi per adattarla)

Speaker con resa modesta

Per acquistare la versione da 254 GB di memoria SSD bastano solo 268 euro circa cliccando su questo link diretto.

La versione da 512 GB costa poco più di 290 euro e si acquista da questo link diretto.