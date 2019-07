Recensione PUPPYOO T10, l’aspirapolvere senza filo verticale moderno e potente

Al fianco della moda dei robot aspirapolvere automatici cresce sempre più la popolarità degli aspirapolvere senza filo verticale, di cui l’esponente più conosciuto è il brand Dyson. Se da un lato quest’ultimo prodotto risulta il più noto, anche perché di facile reperibilità nei negozi, dalla Cina arrivano concorrenti molto più economici, ma non per questo poco validi.

In questi mesi ne abbiamo testati tanti, in ultimo il JIMMY JV83, mentre in questo articolo ci occupiamo del PUPPYOO T10 che propone un design assolutamente minimale e moderno, proprio in linea con la filosofia del noto produttore cinese.

Se parliamo di design, PUPPYOO T10 ha la classica estetica di un Dyson, che richiama le forme di un qualsiasi aspirapolvere verticale senza filo. La principale differenza con molti altri esponenti del genere, allora, dovrà essere ricercata nella colorazione, questa colta quasi completamente bianca, se si escludono gli inserti rossi. Ha un’autonomia di circa 45 minuti nella modalità di aspirazione standard, che si riduce a soli 15 minuti nel caso in cui si utilizzi la modalità a potenza massima.

La confezione, il contenuto

Sebbene venga dalla Cina, GearBest spedisce in Italia il modello europeo. Questo vuol dire che non l’utente non dovrà utilizzare adattatori per la ricarica a muro, ritrovandosi in confezione l’alimentatore adatto per la spina italiana.

Il manuale non propone la lingua italiana, ma l’utilizzo di una simile periferica è talmente tanto semplice e immediato, che non sarà necessario leggere alcunché. Anche l’assemblaggio è davvero facile, così come la possibilità di montare e cambiare i vari accessori inclusi in confezione.

La scatola è in cartone e all’interno presenta due ulteriori vani, sempre in cartone, in cui vengono letteralmente “incastrati” i singoli accessori che compongono l’aspirapolvere, ciascuno dei quali è comunque incartato singolarmente all’interno di una velina in una plastica. Insomma, difficile, se non impossibile, che l’aspirapolvere arrivi danneggiato.

Il pack che arriva a casa è completo e sono numerosi gli accessori inclusi in confezione. Il cuore pulsante dell’aspirapolvere è il manico, in cui è posizionato il motore aspirapolvere, e che a dire il vero si compone di due pezzi, considerando che ingloba anche il cestello per la polvere, e che facilmente può essere staccato e rimosso, per una facile pulizia.

Il bastone principale è il secondo pezzo di maggiore pregio, da attaccare al manico, e al quale attaccare a sua volta la prima spazzola di dimensioni standard. Questa appena descritta è la configurazione standard, che si utilizzerà per la maggior parte del tempo, per la pulizia dell’intera casa.

Al fianco di questi tre pezzi altri accessori: il primo è un tubo flessibile, di dimensioni contenute, che servirà principalmente per pulire scrivanie o ripiani o mensole, potendo girando attorno agli oggetti.

A questo può essere attaccato anche un beccuccio più lungo, che aiuta a pulire, ad esempio, le insenature dei divani, o comunque le zone in cui la spazzola standard non riuscirebbe ad arrivare.

Ancora, tra gli altri accessori una spazzola di piccole dimensioni, per la pulizia di tappeti o moquette, oltre alla base di ricarica. Questa, è in realtà un holder da fissare a muro tramite i tasselli presenti in confezione.

Sarà sufficiente “appendere” l’aspirapolvere sul gancio per iniziare la ricarica. La batteria, dunque, non andrà rimossa, è integrata, e questo consente una ricarica più comoda. Il filo dell’alimentatore andrà collegato a questa docking, con un cavo lungo circa 1 metro.

In configurazione standard l’aspirapolvere ha un peso di circa 2 KG, maneggevole per qualsiasi utilizzo; il peso si riduce nel caso in cui si utilizzi il solo manico con l beccuccio più lungo, ottimo per le pulizie di mensole o superfici di piccole dimensioni.

Aspirazione

L’aria aspirata finisce ai lati del motore senza investirci direttamente, mentre il filtro è posto nella parte superiore e caratterizzato da un’estrema facilità di rimozione: basterà sganciare il coperchio superiore e poi ruotare il filtro in senso antiorario per le operazioni di pulizia o sostituzione.

Sotto al filtro è presente il contenitore per la polvere, che ha una capacità di poco superiore al mezzo litro. Come in molti altri esponenti, è in plastica trasparente e molto facile da sganciare per lo svuotamento dell’aspirato; facile, ma anche comodo, in grado di impedire alla polvere di cadere per terra quando lo si apre per svuotarlo. Lo si può facilmente staccare dal corpo motore per lavarlo.

L’alimentazione, la potenza e la durata

Il pulsante per azionare i motori è posto praticamente sul manico, in modo da poter essere azionato facilmente non appena si impugna l’aspirapolvere. In realtà sono due. Un primo per l’accensione e lo spegnimento, un secondo, invece, per attivare la modalità di aspirazione massima, che come vedremo riduce drasticamente l’autonomia del prodotto.

La batteria di cui gode Puppyoo T10 è da 2500 mAh, non rimovibile; questo sistema impone all’utente di piazzare l’aspirapolvere sulla docking da appendere a muro, sistema a dire il vero molto comodo. La ricarica completa richiede fino a 4, e offre un’autonomia di 45 minuti, in modalità standard, che si riducono a 15 minuti in modalità Strong.

E’ facile ipotizzare che, il più delle volte, la si utilizzerà in modalità standard, dove dimostra comunque di poter tranquillamente aspirare la maggior parte della polvere sparsa per il pavimento.

In alcuni casi si potrebbe invece pensare di attivare la modalità Strong, potendo verosimilmente utilizzare l’aspirapolvere, a ciclo misto, per circa mezzora, tempistica comunque sufficienti a pulire circa 100 mq.

La spazzola principale ha dimensioni abbastanza standard e permette di eseguire le consuete pulizie su pavimenti di ogni tipo e non è pensata appositamente per i tappeti. Sebbene in confezione sembri essere presente uno scompartimento per una spazzola di dimensioni intermedie, la dotazione di servizio include una sola spazzola standard, mentre è poi presente una più piccola, verosimilmente per tappeti e divani, o comunque per il passaggi sulle superfici in tessuto.

Estrarre una spazzola per sostituirla con un’altra, o per inserire il tubo più lungo, o rimuoverlo, è estremamente semplice. Il meccanismo prevede la semplice pressione di un pulsante per agganciare e sganciare le componenti. L’aspirapolvere, quale che sia la configurazione di spazzole scelta, assicura stabilità e robustezza, e in mano la si sente comunque resistente.

Tutte le combinazioni sono molto efficaci e la gamma di spazzole è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di pulizia. Non è presente, purtroppo, lo snodo rigido tipo UP TOP, come viene chiamato su Dyson V11, che sarebbe risultato indispensabile per la pulizia sopra i mobili.

Per poter eseguire questo tipo di pulizie, dunque, il consiglio è quello di “armare” Puppyoo T10 con il tubo snodabile e il beccuccio più lungo, eliminando il tubo più lungo, riducendo così il peso dell’aspirapolvere, che potrà essere utilizzata facilmente anche sopra una scala.

Rumorosità

Sulla carta su legge una rumorosità inferiore ai 75 db. Al di là dei dati sulla carta, questo Puppyoo T10 sprigiona un rumore accettabile, nella media, che diventa leggermente più alto nella modalità Strong.

Ovviamente, anche in questa il rumore non è paragonabile a quella di un aspirapolvere tradizionale: il prodotto sembra rispettare le regole di una pacifica convivenza familiare, non disturbando i vicini in condominio. Di certo, però, non pensiate di poter dormire nella stanza confinante, quando è in funzione.

Caratteristiche principali

Capacità contenitore: 0,55L

Batteria 2500mAh (7x Samsung)

Input : 220 – 240V

Output : DC 25.2V 10.3A

Potenza motore: 250W ( motori brushless )

RPM: 91000r/min

Potenza di aspirazione: 65W , 17.8kPa

Autonomia: 45 minuti (standard), 15 minuti (strong mode)

Tempo di ricarica: da 2,5 a 4 ore

Rumorosità in dB: ≤78dBA

Tipo di filtro: HEPA

Conclusioni

La forza di questo aspirapolvere è, anzitutto, la sua estetica, davvero minimale ed elegante, molto accattivante dal punto di vista estetico. Tra quelli testati non è il modello con la maggiore potenza di aspirazione, ma se si considera la fascia di prezzo al quale viene venduto propone un rapporto qualità prezzo eccellente.

Ottimo per le pulizie generiche, o per quelle specifiche su materassi, tappeti e nelle fessure dei divani, grazie al beccuccio incluso in confezione. Molto semplice la manutenzione, così come assolutamente versatile nella pulizia di tutti i giorni: basta staccarlo dalla dock per iniziare a pulire, senza il minimo ingombro e senza alcun setup iniziale.

La manutenzione delle componenti è molto semplice e gli accessori si montano molto facilmente e, soprattutto sono, in grado di coprire ogni tipologia di pulizia in casa.

PRO

Esteticamente tra i più validi

Materiali resistenti e robusti

Dotazione di servizio apprezzabile

Dock di ricarica robusta

Facilità d’uso

Contro

Manca l’accessorio Up Top

Prezzo al Pubblico

Al momento si trova a 170 euro circa, prezzo al quale ci sentiamo di consigliarlo senza riserve: verificate su questo link il prezzo attuale per l’acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.