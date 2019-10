Redmi AirDots vs Xiaomi Mi AirDots: tutte le differenze e le caratteristiche

Spesso si spende di più senza sapere che, in realtà, ci sono alternative molto valide al prodotto desiderato. Alle volte la spesa superiore può essere giustificata, mentre altre potrebbe non esserlo. Se siete alla ricerca di un ottimo paio di auricolari true wireless, stile AirPods tanto per capirsi, ecco un confronto tra Redmi AirDots vs Xiaomi Mi AirDots.

L’uno costa la metà dell’altro, ma quale scegliere? Se siete alla ricerca di una risposta super veloce cliccate a questo indirizzo, mentre se volete una risposta più articolata, con tanto di differenze tra l’uno e l’altro modello, continuate a leggere.

Redmi AirDots sono gli auricolari più convenienti tra i due, rilasciati al fianco di Redmi Note 7 Pro e Redmi 7. Sono dotate praticamente delle stesse funzionalità degli Xiaomi Mi AirDots, come Bluetooth 5.0, unità driver dinamica da 7,2 mm, fino a 12 ore di autonomia e controlli tattili.

Redmi AirDots vs. Xiaomi Mi AirDots: estetica

​​​​​Per quanto concerne l’estetica dei due modelli è davvero molto simile. Le dimensioni delle Redmi sono pari a 2,66 x 1,64 x 2,16 cm, mentre le Mi AirDots misurano 2,30 x 1,45 x 1,30 cm. Le prime pesano 4,1 grammi, mentre le seconde 4,2 grammi. Entrambe offrono un tempo di riproduzione musicale di 4 ore, anche per via della stessa batteria da 40 mAh.

Quanto al look, i due diversi modelli sono davvero simili. Si tratta, in ambo i caso, di auricolari true wireless, quindi l’utente non vedrà alcun filo. La prima vera differenza tra le due periferiche si può apprezzare nella colorazione: quelli Redmi si discostano dal bianco candido stile Xiaomi, e sono disponibili solo in nero opaco.

Controlli

Altra differenza è nei controlli: Redmi AirDots presenta un piccolo pulsante fisico evidenziato da un bordo nero lucido. In questo, Redmi AirDots differisce dai Mi AirDots per la tipologia di controllo.

Questi ultimi, infatti, sono molto simili alle AirPods di Apple, e dispongono di controlli touch su ciascun auricolare. Gli AirDots Redmi, invece, sono dotati di un pulsante fisico su ciascun auricolare. Si tratta di piccole differenze, che comunque non interferiscono assolutamente nella qualità sonora delle due periferiche.

Per cambiare traccia musicale su Redmi si dovrà premere il pulsante, mentre premendolo due volte si avvierà l’assistente vocale o per attivare la fotocamera su smartphone. Stesse funzionalità sui Mi AirDots, dove però sarà sufficiente un tap, anziché premere un pulsante fisico.

Caratteristiche

Ciascuno degli auricolari Redmi è dotato di un driver da 7,2 mm, che garantisce una qualità del suono molto buona durante l’ascolto, ma offre anche una chiara riproduzione del suono durante le chiamate. Al di là di questo, Redmi sottolinea che i suoi auricolari sono dotati di DSP, tecnologia per la “riduzione del rumore ambientale”.

Autonomia

I nuovi auricolari Redmi sono dotati di una custodia di ricarica con batteria integrata da 300 mAh e offrono autonomia fino a 4 ore con una singola ricarica, quindi 12 ore utilizzando il case di ricarica. Stessa identica autonomia di Mi AirDots.

Entrambi gli auricolari hanno anche la funzione di risparmio intelligente, grazie alla quale gli auricolari si spegneranno automaticamente dopo 5 minuti di inattività. Per spegnerli manualmente, invece, si dovrà semplicemente riporli nella custodia di ricarica.

Redmi AirDots vs Xiaomi Mi AirDots: quale comprare?

In assenza di veri competitor sembra che Xiaomi abbia deciso di competere con se stessa, presentando un modello di auricolari simili a Mi Airdots, sotto marchio Redmi, alla metà del prezzo. Se guardate soltanto alla qualità audio il consiglio è quello di risparmiare e acquistare AirDots, considerando che da questo punto di vista i due modelli sono assolutamente paragonabili. Scegliete Mi AirDots se volete degli auricolari bianchi, o se non potete rinunciare al controllo soft touch stile AirPods.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.