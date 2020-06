Redmi AX5, il router con WiFi 6 e modulo NPU dedicato a soli 46 euro

Se dovete cambiare router o vi siete appena trasferiti e volete navigare con qualcosa di alto livello, al momento c’è un’ottima offerta sul Redmi AX5, che potete comprare per poco più di 46 euro. Si tratta di un router Dual Band capace di lavorare contemporaneamente sulle frequenze a 2.4 GHz e 5.0 GHz. Usa quattro antenne ad ampio raggio ed è dotato della più recente tecnologia WiFi 6, la stessa per altro già supportata dagli iPhone serie 11/Pro.

Per quanto riguarda le prestazioni, è un vero gioiello. Usa un processore Qualcomm a 5 core, di cui quattro che lavorano a 64 bit e 1.2 GHz e sono dedicati alla CPU. Il quinto core funziona a 1.5 GHz ed è a supporto del modulo NPU, che va a ridurre l’uso sulla CPU principale del 95% gestendo autonomamente il traffico dati. Si tratta nello specifico di un’unità di calcolo neurale (Neural Processing Unit, appunto) che si occupa di eseguire i calcoli più complessi grazie all’impiego di algoritmi di intelligenza artificiale. Tutto questo “pacchetto” aumenta la potenza di calcolo del 130% rispetto ad altri router AC2100. Per altro riesce a gestire fino a 128 dispositivi collegati contemporaneamente: in una condizione limite come questa, la CPU viene usata appena al 10%.

Questo router è ottimizzato per il sistema Smart Home di Xiaomi, usa i protocolli WPA3 e IPv6 e le tecnologie MU-MIMO, inoltre è davvero compatto: la base occupa appena 25 x 14 x 1,8 centimetri mentre in altezza, antenne comprese, raggiunge i 18 centimetri. Presenta quattro porte Ethernet RJ45 per il collegamento alla rete tramite cavo a 1.000 Mbps ed è compatibile con gli standard IEEE 802.1 1a / b / g / n / ac / ax, IEEE 802.3 / 3u / 3ab. E’ ottimo anche dal punto di vista della sicurezza: utilizza i sistemi a cifratura WPA e WPA2.

Se siete interessati all’acquisto, al momento lo potete comprare su Gearbest per poco più di 46 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.