Redmi Travel, la valigia semi-rigida di Xiaomi resiste all’acqua

Se state per partire per le vacanze e avete bisogno di una valigia che vi consenta di portare con voi gli indumenti e gli oggetti necessari, date un’occhiata alla valigia Redmi Travel di Xiaomi.

Innanzitutto è dotata di un guscio semi-rigido a tre strati progettato per resistere ad un’eventuale compressione – magari perché se ne impilano in auto più di una – senza sgualcire o rovinare il contenuto. Ha quattro rotelle che consentono di spingerla lungo la strada anche mantenendola in verticale, senza doverla così inclinare facendo gravare il peso su due sole rotelle. E’ inoltre presente una seconda maniglia per facilitarne il trasporto anche in orizzontale.

Come altre del genere ha un manubrio regolabile in altezza ed un doppio scompartimento interno per dividere il contenuto in due sezioni distinte. Si tratta di una valigia da 20”, ha quindi le misure giuste (37,5 x 22,5 x 55 centimetri) per essere riconosciuta come bagaglio a mano dalla maggior parte delle compagnie aeree ed è piuttosto leggera (pesa solo 3,3 Kg).

Questa valigia è molto robusta ed è dotata di una solida cerniera accompagnata da una chiusura di sicurezza a tre cifre. Se interessati all’acquisto la comprate su GearBest per circa 98 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.