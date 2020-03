reMarkable 2 è il “paper tablet” più sottile del mondo

reMarkable ha annunciato il suo paper-tablet di prossima generazione, reMarkable 2. Il dispositivo per le annotazioni e l’esame di documenti è stato creato dagli sviluppatori norvegesi autori del tablet-carta originale, che hanno ottenuto un record di prenotazioni durante il lancio avvenuto nel 2017.

reMarkable 2 è disponibile in preordinazione su reMarkable.com per €399 e la consegna è prevista nel giugno 2020. L’offerta lancio include Marker (pennarello) e custodia Folio.

Il tablet ha uno spessore di 4,7 mm ed è definito “il più sottile al mondo” (l’iPad Air, come paragone, ha uno spessore di 6,1mm). È dotato di una batteria che “dura settimane” e di display di seconda generazione CANVAS, che in parte si avvale della tecnologia e-ink; il produttore lo pubblicizza come “il dispositivo digitale più affine alla carta che si sia mai visto nel settore”.

“Il nostro ultimo tablet è sottile come la carta e le nostre innovazioni nella tecnologia dei display rendono la scrittura così simile a quella su carta da non potere distinguere la differenza”, ha affermato Magnus Wanberg, CEO di reMarkable.

reMarkable (qui i dettagli del prodotto) si ispira alla carta ed è uno strumento per le annotazioni, la lettura e il commento di documenti senza distrazioni. È possibile convertire in testo le note scritte e organizzare, condividere, annotare e ricercare documenti. Un servizio su cloud rende accessibile il contenuto attraverso le app satelliti multipiattaforma per desktop e per dispositivi mobili. Le funzionalità nelle intenzioni delprpoduttore sono destinata a chi ami scrivere a mano, ma voglia riutilizzare quanto ha scritto nel suo flusso digitale.

Al lancio, reMarkable 2 sarà accompagnato da un plug-in Google Chrome che consentirà agli utenti di leggere articoli Web puliti e riformattati sul tablet-carta senza distrazioni di sorta.

Tutti gli accessori sono inclusi nei relativi pacchetti di lancio, disponibili come pacchetto aggiornamento, oppure si possono acquistare separatamente nel corso delll’anno in cui cessa la preordinazione.

reMarkable 2 verrà lanciato con due diversi pennarelli, entrambi con attacco magnetico al lato destro del tablet-carta: Marker – €59 (incluso nell’ordine anticipato) e

Marker Plus (include una gomma incorporata sulla punta superiore) – €99. Il produttore riferisce che e custodie Folio sono realizzate “con materiali nobil”; la custodia Foglio (di serie con il preordine) è venduta 79€; Book Folio (€99) permette di tenere reMarkable 2 nella sua cover durante l’uso.