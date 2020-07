REMAX RL-EP09, lo smartwatch minimal che monitore pressione, cuore e ossigeno

REMAX RL-EP09 è un interessante smartwatch dallo stile minimale, dotato di numerose funzioni e caratteristiche che lo rendono un ottimo dispositivo nel rapporto qualità prezzo.

Stilisticamente è caratterizzato da un quadrante rotondo a colori da 1.3 pollici molto sottile, con linee essenziali e pulite, caratterizzato da colore nero, blu o rosa, abbinato al cinturino in gomma, per un look discreto e elegante.

Numerose il funzionalità a partire da quelle dedicato alla salute, con misurazione della pressione cardiaca, monitoraggio della quantità di ossigeno nel sangue e cardiofrequenzimetro integrati, per un controllo approfondito della salute, cui si aggiunge anche il monitoraggio del sonno.

Non mancano le opzioni dedicate al tracciamento delle attività, con sette diverse tipologie di sport predefinite, fra cui camminata, corsa bicicletta ed altre, per le quali viene calcolato il consumo calorico e la distanza percorsa.

REMAX RL-EP09 è certificato IP67 per garantire sicurezza anche in situazioni a contatto con l’acqua (sudore, pioggia o schizzi), include anche la segnalazione diretta delle notifiche, l’alert per l’eccessiva sedentarietà e anche la possibilità di attivare e scattare con la fotocamera dello smartphone da remoto.

REMAX RL-EP09 si acquista a soli 36 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.