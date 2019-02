Renault-Nissan-Mitsubishi investono in PowerShare per la ricarica dei veicoli elettrici

Alliance Ventures, fondo di venture capital di Renault-Nissan-Mitsubishi, ha annunciato un investimento nella start-up cinese PowerShare, specializzata nella gestione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

PowerShare fornisce agli utenti una piattaforma online per collegare i conducenti di veicoli elettrici ai gestori delle stazioni di ricarica e ai fornitori di energia elettrica, al fine di “ottimizzare l’esperienza di ricarica”. L’applicazione propone uno strumento analitico basato sul cloud, che consente ai fornitori di tracciare le esigenze dei veicoli, la capacità della rete e orientare i conducenti verso le stazioni di ricarica disponibili.

François Dossa, Direttore di Alliance Ventures and Open Innovation spiega «Occorre sviluppare una robusta rete infrastrutturale per accelerare lo sviluppo di veicoli elettrici e di nuovi servizi di mobilità. Contiamo sulla tecnologia PowerShare per contribuire a questo obiettivo. Inoltre, trattandosi di una start-up con sede in Cina, è in linea con il nostro interesse per questo mercato, che rappresenta un vero e proprio centro strategico».

Ethan Zu, fondatore e CEO di PowerShare, riferisce «In qualità di start-up specializzata in tecnologie di ricarica per veicoli elettrici, PowerShare ha accumulato una vasta esperienza negli ultimi quattro anni, basata su un’ampia collaborazione con i costruttori automobilistici, gli operatori della ricarica e i produttori di stazioni di ricarica, sia a livello nazionale che all’estero. L’investimento di Alliance Ventures ci permetterà di andare oltre e più velocemente nella conquista di mercati in crescita, negli sviluppi tecnologici o nell’esplorazione di nuovi modelli di business nel settore della mobilità elettrica».

Prima di investire in PowerShare, Alliance Ventures aveva già effettuato dieci investimenti, in particolare in start-up con sede in Nord America, Europa e Cina, nel campo della mobilità di domani. Fondata nel 2015, PowerShare è un’azienda specializzata nelle tecnologie di Internet of Things, che offre servizi di mobilità elettrica. Vanta esperienza nelle infrastrutture di ricarica in Cina e know-how in diversi settori industriali, offrendo accesso semplificato alle stazioni di ricarica attraverso un servizio SaaS (software-based service platform).