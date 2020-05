Restate al fresco con il ventilatore portatile Xiaomi Youpin a 16,77 euro

Sebbene ancora i mesi più caldi non siano arrivati, il bel tempo si fa sentire un po’ in tutta Italia, con alcune città del sud che hanno fatto registrare quasi 40 gradi di picco. L’estate, si sa, è la bella stagione, ma porta con sé un terribile caldo. Bastano 16,77 euro per sconfiggerlo, con il ventilatore portatile Xiaomi Youpin. Al momento in offerta, si acquista direttamente a questo indirizzo.

Il ventilatore Xiaomi Youpin ha dalla sua le piccole dimensioni, risultando facilmente trasportabile. Propone due modalità di funzionamento: tramite na piccola basetta si utilizza in modo tradizionale, ma è possibile anche impugnarlo in mano, e dunque portarlo dovunque, potendo rinfrescarsi per strada, piuttosto che al tavolo del ristorante.

Di piccole dimensioni, gode comunque di un potente motore brushless, che riduce al massimo il rumore e garantisce utilizzabilità prolungata nel tempo. Il ventilatore si compone di due pezzi: oltre a quello primario, anche una base rimovibile, su cui adagiarlo con la massima eleganza.

Offre 3 diverse velocità, per far fronte al caldo del momento. Al suo interno una batteria da 2000 mAh, che può essere ricaricata tramite microUSB, anche per il tramite delle prese di un notebook o di una batteria portatile.

Ha un design a 5 pale e offre un’impugnatura dal design ergonomico, comoda da tenere in mano, oltre che facile grazie al peso ridotto.

Presenta una base minimale e moderna stabile per trasformare il ventilatore in un ventilatore da scrivania. E’ fatto in PC + ABS, nel rispetto dell’ambiente e con una ricarica completa di 3 ore, offre dalle 2 alle 7 ore di autonomia, a seconda della velocità prescelta.

Su Gearbest è disponibile in verde e bianco, al prezzo di 16,77 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.