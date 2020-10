Ricaricate iPhone 12 alla massima velocità con il caricatore Essager 20W in sconto a 6,53 con coupon

Adesso che gli iPhone 12 sono stati rilasciati è corsa agli accessori. E’ nota, purtroppo, la scelta di Apple di non includere più in confezione l’adattatore da muro, ma di lasciare nel box di vendita soltanto il cavo USB-C a Lightning.

Fortunatamente non occorre spendere una fortuna per ricaricare iPhone 12 alla massima velocità. L’adattatore Essager 20W costa appena 6,53 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Si tratta di un caricatore da muro di ultima generazione, dotato di interfaccia USB-C, e dunque compatibile con il cavo di ricarica Apple incluso nel box di vendita di tutti i modelli di iPhone 12. Naturalmente supporta anche la ricarica di smartphone Android, e la tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0.

Propone una potenza in ingresso di 100-240V / 0.3A e permette di caricare i dispositivi con a 5V / 2.4A. Eroga una potenza di 20 W, per questo dunque risulta ottimale il suo utilizzo con gli ultimi iPhone 12 appena rilasciati da Apple. Gode anche di una porta USB tradizionale, dunque adatto anche per l’utilizzo con cavi non USB-C.

L’adattatore ha dimensioni davvero contenute, oltre che un’estetica piuttosto moderna e minimale. E’ disponibile anche nelle diverse colorazioni bianco o nera, per meglio adattarsi al colore del proprio dispositivo, o del cavo di ricarica.

Essager 20W ha, solitamente, un prezzo di listino di oltre 10 euro, ma grazie al coupon X577B74B01912001 lo si potrà acquistare ad appena 6,53 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Tutte le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.