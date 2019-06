Roborock S50, l’aspirapolvere Xiaomi di 2a generazione aspira e lava a solo 350 euro

Offerta imperdibile quella sul Roborock S50, quello che può essere considerato l’aspirapolvere Xiaomi di seconda generazione, in vendita al prezzo imperdibile di 350 euro con spedizione dai magazzini europei.

Dietro il nome di Roborock si cela infatti l’azienda che in origine ha prodotto l’aspirapolvere robot originale di Xiaomi (considerato storicamente da molti osservatori uno dei migliori prodotti su questo segmento di mercato), maturando nel tempo l’esperienza necessaria che le ha permesso di diventare poi un brand indipendente e di produrre ora dispositivi con il suo nome.

Roborock S50 è la prima evoluzione dell’apprezzato aspirapolvere Xiaomi, una versione di seconda generazione che include molte nuove funzionalità oltre a tutto ciò che aveva decretato il successo dell’originale.

Fra le novità c’è sicuramente la funzione di lavaggio, non presente nell’originale Xiaomi, che si affianca a quella di aspirazione e spazzolamento, perfezionando il meccanismo di pulizia e rendendolo ora più completo.

Non manca poi l’avanzato sistema di mappatura della casa: il sensore laser di distanza scansiona l’ambiente a 360 gradi, 1800 volte al secondo, per mappare gli interni della casa e calcolare in tempo reale attraverso l’algoritmo Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) il percorso più efficiente per la pulizia.

Con l’app Mi Home, è possibile accendere e controllare a distanza il robot, cambiare modalità di pulizia e impostare programmi.

Include un potente motore da 2000Pa in termini di potenza di aspirazione, una spazzola principale ad altezza regolabile, capacità di superare pendenze ed ostacoli fino a 2cm, 4 sensori anti caduta ed una batteria Li-ion da 5200 mAh che garantisce fino a 2,5 ore di pulizia per una casa da 250 mq, senza necessità di ricarica.

Come detto l'offerta attuale è assolutamente imperdibile: a soli 350 euro ci si porta a casa uno dei migliori aspirapolvere automatici di sempre ed un prezzo da non lasciarsi sfuggire.

