Roborock S6, il super aspirapolvere robot, compatibile con Alexa e più evoluto che mai

Sbarca finalmente sul mercato il Roborock S6, l’ultima evoluzione degli aspirapolvere robot, versione migliorata del modello precedente e dotato di funzionalità di ultima generazione offerte da un brand che – ricordiamo – gravita attorno all’ecosistema Xiaomi (si tratta infatti dello stesso team che ha realizzato in passato l’acclamato aspirapolvere robot Xiaomi).

Il funzionamento è classico, con un sistema di mappatura SLAM in tempo reale garantito dall’ormai ben conosciuta torretta, capace di memorizzare l’ambiente circostante per seguire il percorso migliore durante la sessione di pulizia.

Il Roborock S6 è però il 20% più efficiente e veloce della versione precedente, miglioria dovuta in particolare all’aggiornamento dell’algoritmo di mappatura, ora ancor più preciso nel calcolo dei percorsi da seguire.

Con potenza da 2000pa e funzionalità 2 in 1, che permette di spazzare e anche di lavare le superfici, il Roborock S6 include anche un’utilissima funzionalità che permette di tracciare via app una no-zone, una zona cui il robot deve stare lontano.

Non serviranno più le barriere virtuali da piazzare in casa ma sarà sufficiente tracciare l’area da escludere direttamente sulla mappa dalla app.

Compatibile anche con Alexa, include anche una comoda funzionalità di programmazione che permette di suddividere le sessioni di pulizia per zone. Ad esempio è possibile indicargli di spazzare il bagno in mattinata e di passare al soggiorno solo durante il pomeriggio.

Dotato di una batteria da 5200 mAh, con una ricarica completa permette una sessione di pulizia di circa 150 minuti, abbastanza per pulire una superficie fino a 250 mq, il tutto in maniera molto silenziosa: è infatti il 50% più silenzioso del modello precedente.

