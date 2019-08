360 S7, il robot aspirapolvere che sfida Roborock: lava, asciuga e aspira a 363 € con coupon

Dopo aver testato il fratello minore 360 S5, pronto il nuovo modello, con funzioni in più: 360 S7 è già in sconto con codice Macitynet, che permette di acquistarlo a 363 euro, con uno sconto di quasi 40 euro. Tra le sue funzionalità, anche la possibilità di lavare i pavimenti.

360 S7 è, in ordine cronologico, l’ultimo robot aspirapolvere della line up, che condivide con i suoi predecessori gran parte delle caratteristiche, ma che aggiunge qualche piacevole sorpresa, oltre che gradita funzionalità.

Al momento in offerta a 363 euro grazie al codice sconto MAcitynet che proponiamo in basso, S7 propone una classica forma tondeggiante, con una estetica veramente minimale e moderna, che sembra richiamare quella dei prodotti Xiaomi.

Come il suo fratello minore integra anche la tecnologia Laser Distance Sensor (LDS) che scansiona i dintorni a 360 gradi, per un numero di 2160 volte al secondo, per mappare al meglio gli interni di casa.

Come già accennato, rispetto ai suoi predecessori, S7 presenta anche la modalità per lavare i pavimenti. O meglio, la modalità panno umido. Un piccolo serbatoio può, in modo facoltativo, essere attaccato sul retro del robot, che provvederà ad inumidire il panno posto alla base, così da lavare leggermente il pavimento.

Come il suo diretto predecessore è davvero silenzioso, impiega motori brushless, ed offre una potenza fino a 2000 Pa per un’autonomia migliorata rispetto al passato, adesso compresa tra i 120 e i 150 minuti.

L’aspirapolvere è in grado di automatizzare la potenza di aspirazione durante la pulizia, a seconda delle superficie che calca, come un tappeto, che richiede una maggiore potenza.Il suono emanato è di circa 65 dB, mentre il robot ha la capacita di superare ostacoli di circa 2,5 cm.

360 S7 Robot costa solitamente 400 euro, ma al momento lo si può acquistare a 363 euro grazie al codice sconto esclusivo MACITY360S7, da inserire nel carrello al momento di finalizzare l’acquisto. Clicca qui per comprare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.