Robot lava e aspira 360 C50: prezzo incredibile, poco più di 100 euro in super offerta

Se volete entrare anche voi nel mondo della pulizia smart, grazie ad un robot aspirapolvere completo, sappiate che oggi è il vostro giorno: poco più di 100 euro per portarvi a casa il robot 360 C50. Correte ad acquistarlo a questo indirizzo.

360 è un brand davvero noto quando si tratta di robot aspirapolvere smart. C50 è un prodotto con un rapporto qualità prezzo incredibile, e ad oggi è uno dei robot di questo settore più economici. Ovviamente si controlla da applicazione, potendo quindi gestire la pulizia dal palmo della vostra mano, grazie allo smartphone.

L’aspirapolvere è davvero compatta, con un volume del 20% rispetto ai classici esponente del settore, senza però rinunciare ad una batteria di 2600mAh, in grado di alimentare la macchina per circa 120 minuti, così da pulire circa 150 ㎡, una casa di grandi dimensioni.

360 C50 ha una potenza di aspirazione di ben 2600pa, dunque non certamente inferiore a quello di molti altri concorrenti. Non solo aspira, ma è in grado di lavare, grazie alla presenza di un serbatoio di acqua da 300mL, con tre livelli di regolazione per assicurarsi una diversa pulizia del pavimento.

Il contenitore della polvere è da 510ml, che dovrà essere svuotato ogni 1 o 2 settimane. Oltre al controllo tramite app, come sopra accennato, in confezione è presente anche un telecomando per la gestione del robot senza necessità di app

360 C50 pesa circa 2,1 kg e misura circa 31,50 x 31,50 x 7,90 cm. Solitamente ha un costo di listino di circa 230 euro, ma al momento lo si può acquistare ad appena 103,20 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.