Robot lava pavimenti automatico SWDK ZDG300S in offerta a poco più di 200 €

Se oltre all’aspirapolvere automatico avete sempre desiderato un omologo in grado di lavare al meglio anche il pavimento, ecco SWDK ZDG300S, un piccolo robot lava pavimenti che vi permetterà di demandare a lui il compito per poco più di 200 euro.

Il compito di SWDK ZDG300, è sostanzialmente quello di sostituire totalmente il mocio: è infatti dotato di due panni in microfibra sul fondo che si muovono rapidamente in un senso e nell’altro per 800 volte al minuto e al contempo vibrano.

Un sistema va a simulare quanto più possibile lo sfregamento energico che normalmente si applica con lo scopettone sullo straccio per mezzo della propria forza muscolare. La promessa è quella di riuscire a rimuovere anche le macchie più ostinate.

Oltre alla riuscita della pulizia, il dispositivo promette anche una completa copertura della pavimentazione grazie al sistema di mappatura integrato. Anziché muoversi a caso è infatti dotato di un sistema di navigazione che impiega una fotocamera e un sensore giroscopico per consentire al robot di muoversi in maniera intelligente.

Grazie all’algoritmo grafico VSLAM il robot può memorizzare ed evitare gli ostacoli che incontra lungo il percorso (incluse le cadute), saprà sempre dove si trova e potrà muoversi lungo la superficie raggiungendo tutti i punti possibili.

A tal proposito, la forma quadrata gli consente persino di raggiungere completamente anche gli angoli, con la promessa quindi di poter appendere il mocio al chiodo.

SWDK ZDG300 si sposta sul pavimento utilizzando dei cingoli di gomma piuttosto facili da pulire in ottica di manutenzione ed ha inoltre due ore di autonomia e al termine torna alla base in maniera del tutto automatica per ricaricare la batteria (servono 3 ore per ricaricarla tutta).

Il lava pavimenti robot SWDK ZDG300S si acquista a poco più di 200 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.