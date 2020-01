Roidmi X20 Lite sfida il Dyson V10 con uno sconto a 329 euro

Un aspirapolvere leggero, potente, agile da usare, wireless e in sconto? È il Roidmi X20 Lite che comprate su Amazon ad un prezzo speciale: 329 euro invece che 399 euro.

La promozione riguarda un prodotto davvero molto apprezzato per la sua capacità di dare un mano un casa. Ha specifiche di tutto rispetto come un motore digitale da 120.000 rpm che con i suoi 435w produce una potenza di aspirazione da 25.000 pa e una autonomia da 65 minuti in modalità standard e 10 minuti in modalità turbo. Il filtro blocca tutte le particelle grazie ai suoi 6 livelli, arrivando ad un grado di pulizia del 99%. È facile da maneggiare grazie ad un peso di soli 2,6 kg, che diventano 1,5 kg quando si converte in aspirapolvere a mano.

Si ricarica completamente in sole 2,5 ore (usando un sistema a ricarica magnetica) e può essere gestito anche attraverso un’app che fornisce informazioni sullo stato del filtro, della batteria e addirittura delle calorie che brucia durante l’aspirazione.

Il Roidmi X20 Lite costa sul sito ufficiale 399 euro. Questo è anche il prezzo che trovate in giro, ma oggi è in sconto a 329 euro, un prezzo tra i migliori che abbiamo mai visto

Click qui per comprare