Router Xiaomi AX3600 con WiFi 6 ad alte prestazioni in offerta lampo a 121 euro

Se dovete cambiare router, fatelo adesso: grazie ad un’offerta lampo potete portarvi a casa l’eccellente Xiaomi AX3600 a soli 121 euro. E’ ottimo in diversi contesti, che vanno dal lavoro in ufficio alle situazioni casalinghe, dalla semplice navigazione web per tutta la famiglia alle partite online in streaming che richiedono alte prestazioni.

Questo router innanzitutto monta un processore Qualcomm a 6 core combinato ad una memoria da 512 MB ed un amplificatore di segnale a 6 vie che promettono un’ottima stabilità del segnale. Le connessioni multiple vengono gestite dal sistema OFDMA + MU-MIMO che promette la corretta gestione, senza rallentamenti, di un massimo di 248 dispositivi collegati contemporaneamente, quindi come dicevamo si può usare sia in ufficio, sia in casa anche per controllare tutti i dispositivi di domotica installati.

A tal proposito, è dotato di antenna Smart AIoT che riconosce i dispositivi Xiaomi mentre per quanto riguarda il fronte gaming monta un sistema di game booster NetEase UU che promette altissime prestazioni e zero latenza. Ma Xiaomi AX3600 è anche un router sicuro: utilizza infatti il sistema di rete WPA3 che assicura un elevato standard di sicurezza e mantiene i dati degli utenti ben protetti da eventuali attacchi esterni.

E’ dotato inoltre di sistemi anti-interferenza e a bassa latenza sia su rete a 2.4 GHz che a 5.0 GHz, combinato ad un sistema di dissipazione del calore per evitare surriscaldamenti quando viene messo sotto sforzo.

Xiaomi AX3600 è il primo router dell’azienda abilitato al nuovo standard WiFi 6 e come dicevamo al momento si può comprare in [offerta lampo su Gearbest: lo pagate soltanto 121 euro inserendo il codice K492274CA9227000, pari praticamente ad uno sconto del 33% sul normale prezzo di listino. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.