Router Xiaomi AX3600 Wifi 6 in offerta a 118,94 euro per un tempo limitato

Quanti fossero alla ricerca di un nuovo router per casa non potranno non prendere in considerazione il nuovo Xiaomi AX3600, che si acquista in offerta lampo ad appena 118,40 euro. Si tratta di una soluzione massimamente versatile, che funziona sia per la casa, che per gli ambienti domestici.

Questo router innanzitutto monta un processore IPQ8071A CPU A53 1 GHz 4 core + dual core 1,7 GHz NPU combinato ad una memoria da 512 MB ed un amplificatore di segnale a 6 vie che promettono un’ottima stabilità del segnale.

Il router presenta il supporto all’antenna Smart AIoT che riconosce i dispositivi Xiaomi mentre per quanto riguarda il fronte gaming monta un sistema di game booster NetEase UU che promette altissime prestazioni e zero latenza. Inoltre, garantisce la possibilità di collegamento ad un massimo di 248 dispositivi in contemporanea.

Lato sicurezza è dotato di sistema di rete WPA3 che assicura un elevato standard di sicurezza e mantiene i dati degli utenti ben protetti da eventuali attacchi esterni. Gode, tra le altre caratteristiche, di un sistema anti-interferenza e a bassa latenza sia su rete a 2.4 GHz che a 5.0 GHz.

Ancora, Xiaomi AX3600 supporta il nuovo, e più veloce, standard di connessione WiFi 6, con una velocità massima di 2976 Mbps, contro gli 1167 Mbps del modello WiFi 5.

Al momento, il router diventa ancor più prezioso se si guarda all’offerta lampo in corso, che permette di acquistarlo ad appena 118,40 euro, anziché del listino di oltre 170 euro. Clicca qui per comprarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.