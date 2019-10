In offerta l’elegante router Xiaomi Mi AC2100 fino a 1000Mbps, solo 44,99 euro

L’universo Xiaomi non brilla solo per smartphone e periferiche per la smart home. Il produttore, infatti, non disdegna gli accessori per l’informatica, e in questo caso vi proponiamo il router Xiaomi Mi AC2100, con velocità supportate fino a 1000Mbps. Al momento si acquista a 44,99 euro su eBay direttamente a questo indirizzo.

Il router è completamente nero, una stranezza per i prodotti Xiaomi, che solitamente invece presentano un colore bianco candido. Offre 1 porta WAN Gigabit, 3 porte LAN Gigabit, in grado di soddisfare facilmente qualsiasi requisito per la banda larga in fibra da 100 M e oltre.

Il router propone al suo interno una CPU a 2 core a 4 thread, con il processore principale MT7621A a 880 MHz, per un veloce accesso a internet e una navigazione fluida. Tra le altre caratteristiche le antenne 4 x 4 MIMO per una connessione stabile.

E’ adatto per grandi ambienti, anche grazie al suo amplificatore di segnale integrato, in grado di offrire una copertura più ampia e distanza di trasmissione più rapida. Come molte altre periferiche Xiaomi si controlla e gestisce anche da applicazione, in particolare MIWiFi, che permette di gestire tempo di connessione e contenuti visibili per il proprio figlio.

Come già anticipato, a livello di processore monta un chip MT7621A MIPS Dual Core a 880MHz, ha una ROM di 128 MB e una memoria di 128 MB. Supporta la doppia banda da 2,4 GHz e 5 GHz, con il protocollo WiFi 2.4G 2 * 2 (supporto IEEE 802.11n, velocità massima fino a 300 Mbps) e WIFI 5G: 4 4 (la velocità massima fino a 1733 Mbps).

Il router Xiaomi pesa appena 60 grammi e ha dimensioni contenute in 12,00 x 12,00 x 21,30 cm. Le varie funzioni di Xiaomi Mi Router AC2100 così come la configurazione iniziale si possono gestire anche tramite l’app Mi WiFi disponibile gratuitamente sia su App Store che sul Play Store.

Al momento si acquista in offerta su eBay a 44,99 euro con spese di spedizioni gratuite. Clicca qui per acquistare.