Rumor: iPhone 13 con display sempre attivo e funzioni per l’astrofotografia

Un filmato di EverythingApplePro su YouTube riporta una serie di indiscrezioni sul futuro iPhone 13. Il video riporta indiscrezioni del “leaker” Max Weinbach, secondo il quale iPhone 13 prevede – tra le altre cose – un display always-on (sempre acceso), un design un po’ più piccolo e altre novità ancora.

Nel filmato si fa accenno anche all’Apple Watch riferendo che il vociferato sistema per il monitoraggio della glicemia non sarà pronto per quest’anno.

Dal punto di vista del design – stando sempre a quanto si afferma nel filmato in questione – l’iPhone 13 non dovrebbe essere molto diverso dall’attuale ma si afferma che la finitura opaca di iPhone 13 Pro sarà perfezionata, texturizzata per offrire una migliore presa.

Nel filmato si citano poi un insieme di indiscrezioni già circolate in precedenza, come ad esempio l’adozione di un display con alta frequenza di aggiornamento (tecnologia 120Hz ProMotion), sulla falsariga di iPad Pro che regola automaticamente il refresh rate del display fino a 120Hz, rendendo gli elementi sullo schermo più fluidi e reattivi. La tecnologia LTPO dovrebbe essere quella che consentirà di avere un display always-on sempre attivo per avere sott’occhio l’ora e le informazioni importanti senza nemmeno toccare il display, sulla falsariga di quanto già visto con Apple Watch.

Weinbach spiega che l’Always-On Display offrirà capacità di personalizzazione minime, e che il design attuale prevede una lock screen ridotta ai minimi termini, con l’orologio e lo stato della batteria sempre visibili. Le notifiche dovrebbero essere mostrate usando una barra e delle icone. Dopo la ricezione, le notifiche saranno mostrate al volo normalmente, senza però illuminare tutto lo schermo.

Altre indiscrezioni già sentite riferiscono di migliorie nel sistema di fotocamere ultra wide, con Apple al lavoro su vari fronti per migliorare ancora vari aspetti legati allo scatto delle foto. Altri rumor riportati nel video riferiscono di un array di magneti più forti all’interno dello smartphone per far aderire meglio ogni tipo di accessorio MagSafe, di funzionalità dedicate all’astrofotografia in grado di individuare cieli stellati e luna.

Tutte le novità attualmente conosciute e presunte sugli iPhone della serie 13 sono raccolte in questo articolo. Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti.