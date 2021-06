RUNFENGTE, hub USB-C 4-in-1 in offerta lampo a 17,10 euro

Se volete comprare un hub USB-C compatto e versatile approfittate dell’offerta lampo attualmente attiva sul RUNFENGTE che vi permette di acquistarlo a metà prezzo. In pratica vi costa 17,10 euro e, collegandosi alla presa USB-C dei dispositivi, è in grado di espanderne le funzionalità offrendo quattro opzioni di ingresso che possono essere utilizzate anche contemporaneamente.

Una delle porte presenti è di tipo USB-C e consente sia il trasferimento dati che la ricarica a 2A, perciò potete usarla per continuare a ricaricare il tablet o lo smartphone senza dover rinunciare alle funzioni offerte da questo hub.

La seconda porta presente è di tipo HDMI e supporta la risoluzione 4K a 3.840 x 2.160 pixel e 30 Hz, utile quindi per collegare smartphone e tablet ad un monitor esterno oppure direttamente al televisore mediante il tradizionale cavo HDMI.

La terza porta presente è di tipo USB-A tradizionale ed è dotata della tecnologia 3.0 che promette finoa 5 Gbps di velocità nel trasferimento dati, pari a 500 MB al secondo.

La quarta e ultima porta presente è una seconda presa USB-A con tecnologia 2.0, quindi il trasferimento dati è limitato a 480 bps e 60 MB al secondo.

Tra le caratteristiche degne di nota c’è il supporto alla tecnologia OTG, quindi si può usare per trasferire i dati da una chiavetta allo smartphone o al tablet (e viceversa) e la costruzione esterna, interamente in alluminio, che conferisce robustezza e allo stesso tempo offre una buona dissipazione del calore durante gli utilizzi più intensivi.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento costa la metà: anziché 34,19 euro lo pagate 17,10 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.