In sconto S2S, il mini drone con sistema anticollisione

Il mini drone S2S non solo è facile da trasportare, ma anche da manovrare perché durante il volo rileva gli ostacoli e li evita senza dover far nulla. Se vi interessa sappiate che al momento lo potete comprare in offerta speciale.

Pronto all’uso in pochi secondi grazie alla struttura ripiegabile che consente di ridurre l’ingombro fino a 12 x 8 x 4 cm quando è chiuso, integra una telecamera HD orientabile capace di registrare video a 25 fps, offrendo una buona qualità d’immagine per riprese aeree e momenti di svago.

Ma come dicevamo ciò che lo contraddistingue è il sistema integrato per la rilevazione degli ostacoli a 360° basato su sensori laser che permette di farlo volare in sicurezza, specialmente in ambienti chiusi o con molti ostacoli. Questo sistema infatti permette al drone di evitare collisioni in autonomia, rendendo più semplice la gestione anche per gli utenti meno esperti.

Non manca il modulo GPS che ne facilita il ritorno automatico al punto di partenza in caso di emergenza o di perdita di segnale, mentre per quanto riguarda la trasmissione delle immagini avviene in tempo reale tramite Wi-Fi sfruttando lo smartphone come monitor agganciandolo a un telecomando: per le riprese la portata massima è di 50 metri, mentre il controllo remoto raggiunge una distanza massima di 200 metri.

Ad alimentarlo c’è una batteria rimovibile da 2.000 mAh che promette fino a 25 minuti di autonomia con la ricarica che poi si completa in circa 1 ora.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 24 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

