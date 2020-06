Saldi 618 su Aliexpress: droni, termometri, auricolari e molto altro in sconto anche con coupon

Imminente l’evento 618 (il 18 giugno) in Cina, il festival di metà anno, appuntamento poco conosciuta in occidente ma che rappresenta per il mercato asiatico un’occasione per offrire agli utenti sconti e ribassi online su prodotti di svariato genere.

Ovviamente anche Aliexpress non può esimersi dal presentare sconti di svariato genere, di cui proponiamo una selezione limitata con alcuni dei prodotti più interessanti.

Si parte con il coupon get6: inserendo get6 per una spesa di almeno 45 euro, sarà possibile ottenere uno sconto di 5,29 euro.

Fra le proposte citiamo l’aliante WLtoys XK X450, un aliante a doppia elica radiocomandato perfetto per trascorrere giornate di puro divertimento per diventare l’asso dei cieli. La doppia elica può modificare la sua posizione verso l’alto e consente di controllare l’aliante come un elicottero.

La spedizione è veloce dalla Repubblica Ceca ed è possibile applicare uno sconto di 0.91 euro, Si acquista a 98 euro cliccando su questo link diretto.

La secondo offerta è l’interessante drone SG907 dotato di macchina fotografica da 1080p o 4K a seconda del modello prescelto. Caratterizzato da semplice sistema di controllo e batteria a lunga durata – fino a 18 minuti di autonomia – si acquista a prezzi a partire da 70 euro per al versione base da 1080p, per arrivare a 102 euro circa per la versione più completa da 4K.

È possibile applicare uno sconto di 0.91 euro e si acquista cliccando su questo link diretto

Altra fonte di divertimento sono le auto radiocomandate 4WD: si comandano tramite un particolare bracciale con controllo i filo, accessibili semplicemente con un dito, e sono vendute in tre diversi colori, con al possibilità di selezionare il numero di batteria incluse nella confezione.

Anche in questo caso è possibile applicare uno sconto di 0.91 euro. Si acquista a partire da 45 euro cliccando su questo link diretto

Altro accessorio interessante è un paio di auricolari a conduzione ossea, perfetto per chi è abituato a fare sport e cerca un dispositivo comodo, all’avanguardia e che permetta di svolgere attività fisica senza pensieri, sfruttando un sistema di ascolto di ultima generazione, dotato di riduzione del rumore e batteria con autonomia fino a 6 ore di ascolto ininterrotto.

Anche in questo caso è possibile applicare uno sconto di 0.91 euro e si acquista a partire da 30 euro cliccando su questo link diretto.

Non poteva mancare poi l’offerta per un termometro ad infrarossi senza contatto, dispositivi ormai in vendita a prezzi stracciati: si parte infatti da soli 7 euro, costo improponibile solo fino a qualche settimana fa.

I termometri senza contatto si acquistano cliccando su questo link diretto.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.