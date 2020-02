Samebike LO26, in sconto di quasi 100 euro la mountain bike pieghevole ed elettrica

Terminato questo mese di febbraio le belle giornate non tarderanno ad arrivare, ed allora è arrivato il momento di organizzarsi per delle lunghe e sane passeggiate in bici. Non c’è modo migliore per farlo, se non quello di acquistare una bici elettrica. Oggi in sconto la regina delle biciclette elettriche, la Samebike LO26, che propone un listino di 100 euro in meno. Si acquista direttamente da qui.

La bicicletta propone un potente motore da 350W che fornisce una velocità massima di 30 km/h e consente di salire in agilità anche una pendenza massima di 35 gradi. Sitto “al cofano” una batteria agli ioni di litio da 10,4 /48 V in grado di far percorrere al pilota, con una singola carica, fino a 40 km con modalità elettrica pura e 70 km con modalità pedalata assistita.

Si tratta di una bici full size, con uno pneumatico in gomma gonfiabile da 26 pollici, così da poterla utilizzare su terreni diversi, anche su strada accidentate. Nonostante le dimensioni siano quelle di una vera mountain bike, gode di un design pieghevole, con dimensioni da richiusa pari a 103 x 37 x 104 cm, quindi facile da trasportare nel vano di un’autovettura.

Gode della modalità a pedalata assistita, modalità ciclomotore e modalità pura elettrica, di una luce anteriore a LED per guidare di notte in sicurezza, e di un telaio in lega di alluminio per un carico massimo di 150 kg, quindi adatta a tutti, adulti e adolescenti. Non manca neppure il cambio Shimano a 21 velocità, che testimonia la bontà del prodotto.

Solitamente ha un costo di circa 822 euro, ma al momento la si acquista in offerta a poco più di 730 euro per tutto il periodo promozionale. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.