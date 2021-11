Samsung regala il panno per la pulizia a 1000 acquirenti di Galaxy 20

Samsung cavalca l’entusiasmo per il panno per la pulizia in microfibra che Apple vende (25,00 euro), indicato come “sicuro ed efficace per tutti i tipi di display Apple e perfetto anche per il vetro con nano-texture”.

L’azienda sudcoreana offre ad alcuni clienti la possibilità di ricevere un panno gratuito per pulire e lucidare il loro Galaxy o qualsiasi altra superficie di vetro.

L’accessorio di Samsung misura 20x20cm (più grande di quello Apple che misura 16x16cm) ed è proposto nell’ambito di una campagna promozionale, per ora esclusivamente in Germania. La proposta è riservata a 1000 utenti.

Nella mail inviata ad alcuni clienti da Samsung, si legge: “Il must per il tuo Samsung Galaxy. Il panno Samsung Galaxy [è grande] 20 x 20 cm e morbido come il velluto. Pulisce il display del tuo Samsung Galaxy o altre superfici come i monitor. Per te, in qualità di membro Samsung, è disponibile gratuitamente. Clicca su “Registrati ora”, segui i passaggi e, se sei tra i primi 1000, riceverai un panno Samsung Galaxy per posta”.

L’idea sembra essere stata messa in piedi dal reparto marketing di Samsung per prendere un po’ in giro gli utenti iPhone. Samsung non è nuova a iniziative di questo tipo: schernì gli utenti Apple anche con la rimozione del caricabatterie da iPhone 12, scelta poi seguita da diversi marchi, inclusa la stessa Samsung (anch’essa non fornisce più gli alimentatori di serie nella scatola di vari smartphone).

Il panno Apple si è intanto rivelato un successo e non è facile averlo in tempi brevi. Chi lo ordina oggi può aspettarsi la consegna tra 10-12 settimane, quindi se ne parla dopo la Befana