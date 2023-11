Sandisk sconta HD, SSD, memorie Flash, microSD e per iPhone al Black Friday

Il momento giusto per aumentare il proprio spazio di archiviazione è adesso: grazie alle offerte Amazon per il Black Friday le memorie di SanDisk sono in forte sconto e vi permettono di risparmiare fino al 55% del prezzo originale.

In promozione ci soluzioni tra le più disparate: potete infatti comprare a poco prezzo diverse schede microSD anche professionali ad alta velocità per espandere la memoria dello smartphone oppure per potenziare quella dell’action camera, ma ci sono diverse offerte anche su SSD portatili, schede SD per fotocamere, chiavette USB e tanto altro.

Di seguito trovate la lista delle memorie in promozione che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

SanDisk 2TB Extreme PRO SSD portatile, USB-C USB 3.2 Gen 2×2 Unità a stato solido NVMe esterna fino a 2000 MB/s Indice di protezione IP65 per la resistenza ad acqua e polvere In offerta a 217,99 € – invece di 504,99 €

sconto 57% – fino a 27 nov 2023

SanDisk Professional 12 TB G-DRIVE – Hard disk desktop di classe enterprise, fino a 250 MB/s USB-C (5 Gbps), USB 3.2 Gen 1 In offerta a 417,99 € – invece di 478,86 €

sconto 13% – fino a 27 nov 2023

SanDisk Extreme 128 GB UDMA7 CompactFlash Card – Black/Gold In offerta a 70,99 € – invece di 82,66 €

sconto 14% – fino a 27 nov 2023

SanDisk 512GB Extreme PRO Unità flash a stato solido USB 3.2 fino a 420 MB/s In offerta a 96,99 € – invece di 134,35 €

sconto 28% – fino a 27 nov 2023

SanDisk 256GB Fortnite microSDXC Scheda per Nintendo Switch, Scheda di memoria con Licenza Nintendo, fino a 100 MB/s UHS-I Class 10 U3 In offerta a 33,99 € – invece di 47,00 €

sconto 28% – fino a 27 nov 2023

SanDisk 1TB Extreme SSD portatile, USB-C, Unità a stato solido NVMe esterna, fino a 1050 MB/s, Indice di protezione IP65 per la resistenza ad acqua e polvere – Monterey In offerta a 101,99 € – invece di 116,35 €

sconto 12% – fino a 27 nov 2023

SanDisk 64 GB Ultra Unità flash USB 3.0, fino a 130 MB/sec, 3 Schede In offerta a 24,99 € – invece di 28,85 €

sconto 13% – fino a 27 nov 2023

SanDisk 4TB Extreme PRO SSD portatile, USB-C USB 3.2 Gen 2×2, Unità a stato solido NVMe esterna, fino a 2000 MB/s, Indice di protezione IP65 per la resistenza ad acqua e polvere In offerta a 334,99 € – invece di 375,68 €

sconto 11% – fino a 27 nov 2023

SanDisk 64GB Extreme PRO, scheda SDXC, fino a 300 MB/s, UHS-II Class 10 U3 V90 In offerta a 80,99 € – invece di 91,72 €

sconto 12% – fino a 27 nov 2023

SanDisk 256GB Extreme PRO scheda SDXC fino a 280 MB/s UHS-II Class 10 U3 V60 In offerta a 145,99 € – invece di 164,86 €

sconto 11% – fino a 27 nov 2023

SanDisk 256GB Extreme scheda SDXC + RescuePro Deluxe fino a 180 MB/s UHS-I Class 10 U3 V30 In offerta a 37,99 € – invece di 44,00 €

sconto 14% – fino a 27 nov 2023

SanDisk 256GB Extreme PRO scheda SDXC + RescuePro Deluxe fino a 200 MB/s UHS-I Class 10 U3 V30 In offerta a 50,99 € – invece di 57,00 €

sconto 11% – fino a 27 nov 2023

SanDisk 512GB Extreme scheda SDXC + RescuePro Deluxe fino a 180 MB/s UHS-I Class 10 U3 V30 In offerta a 82,99 € – invece di 118,47 €

sconto 30% – fino a 27 nov 2023

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.