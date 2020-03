Saturimetro con schermo LED a colori in offerta a soli 16 euro

Il pulsossimetro è uno strumento medico che sostanzialmente permette di misurare la quantità di emoglobina legata nel sangue in maniera non invasiva. Se desiderate acquistarne uno, sappiate che al momento potete comprarlo in offerta a circa 16 euro.

Precisiamo che qualsiasi pulsossimetro non permette di stabilire con quale gas è legata l’emoglobina, ma solo la percentuale di emoglobina legata: normalmente l’emoglobina lega l’ossigeno, quindi in sostanza permette di ottenere una stima della quantità di ossigeno presente nel sangue.

Normalmente si usa nei reparti ospedalieri e sui mezzi di soccorso in quanto è un dispositivo non invasivo (cioè non è necessario eseguire manovre o analisi che penetrino nei tessuti del paziente) ed è precoce nel riconoscere l’ipossia rispetto alle condizioni di cianosi, permettendo una diagnosi di desaturazione dell’ossigeno prima di gravi complicanze.

L’ipossiemia poi, è tipica di varie malattie: ostruzioni delle vie aeree, anemia, sindrome da distress respiratorio acuto, BPCO, enfisema, malattia polmonare interstiziale, polmonite, pneumotorace, edema polmonare, embolia polmonare, fibrosi polmonare e sindrome delle apnee ostruttive durante il sonno. Anche l’altitudine e l’anemia si associano a quadri di ipossia; per esempio tra i 5000 e i 5500 metri di altitudine, la saturazione di ossigeno scende intorno all’85%.

Il dispositivo non è pensato per un monitoraggio su base continua, non va quindi a sostituire quello che ad esempio troviamo in sala operatoria: è piuttosto pensato per un uso domestico ed è indicato per fornire informazioni aggiuntive al proprio medico.

Il modello attualmente in promozione ha uno schermo LED da 1”, promette un’autonomia di 20 ore ed è dotato di un sistema di autospegnimento che gli consente di risparmiare energia se non viene rilevata la presenza del dito per più di 15 secondi consecutivi.

Come dicevamo al momento potete trovarlo in offerta su GearBest per 16,33 euro. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

