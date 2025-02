Tisana a temperatura costante con lo scaldatazze a 1 €

Pubblicità

Vi siete preparati una bella tisana e stavate per cominciare a sorseggiarla davanti al computer, quando una lunga telefonata non solo ha interrotto il momento magico, ma ha reso anche la bevanda imbevibile. Niente paura, abbiamo la soluzione anche per questo: con lo scaldatazze elettrico in promozione il vostro infuso resterà gustoso e caldo al punto giusto.

Realizzato in ceramica, questo comodissimo dispositivo non solo vi promette una distribuzione uniforme del calore, ma vi assicura anche che la temperatura della bevanda rimanga costante. È infatti capace di mantenerla stabile a 55°C, quindi non scotta ma neppure risuterà mai troppo fredda da bere.

Il punto forte è il funzionamento: utilizza infatti un tappetino con riscaldamento wireless che si alimenta tramite una presa USB, caratteristica questa che lo rende comodo da utilizzare in diverse situazioni, anche in mobilità. Basta infatti un powerbank per dargli energia e mantenere quindi al caldo le bevande preferite sia a casa che in ufficio oppure in viaggio.

La tazza ha una capacità di circa 350 ml ed è fornita di tappo per fare in modo che la la bevanda non evapori troppo velocemente. Vi basta poggiarla sul tappetino per mantenere la temperatura costantemente calda e sorseggiare la vostra tisana con tutta calma durante questi freddi pomeriggi invernali.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.