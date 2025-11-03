Scatta il divieto su WhatsApp: da oggi potrai usarne solo uno sull’app e in chat

WhatsApp cambia tutto: dal 2026 sarà vietato l’uso: un colpo durissimo per il mercato degli assistenti digitali.

WhatsApp è, senza ombra di dubbio, una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi e una presenza capillare in quasi tutti i Paesi.

Nata come semplice app per scambiarsi messaggi e file, nel tempo è diventata un ecosistema complesso, con funzioni dedicate a imprese, e-commerce e comunicazione automatizzata.

WhatsApp ne limita l’utilizzo: cosa cambia ora

Tuttavia, il recente aggiornamento annunciato da Meta cambierà profondamente gli equilibri di questo mondo digitale, introducendo un divieto che farà discutere a lungo.

Infatti, Meta ha ufficialmente modificato i termini di utilizzo della WhatsApp Business API, inserendo una nuova clausola che vieta l’impiego di chatbot basati su intelligenza artificiale sviluppati da terze parti.

L’unica eccezione riguarda, prevedibilmente, Meta AI, l’assistente proprietario che l’azienda di Mark Zuckerberg sta progressivamente integrando in tutti i suoi prodotti, da Facebook a Instagram, fino alla stessa WhatsApp. La decisione entrerà in vigore il 15 gennaio 2026, ma già ora sta generando reazioni contrastanti da parte di sviluppatori e aziende tecnologiche.

Il messaggio, in realtà, è piuttosto chiaro: Meta vuole consolidare il controllo sulla propria infrastruttura, limitando la concorrenza interna e garantendosi un vantaggio competitivo in un settore in rapida evoluzione come quello dell’intelligenza artificiale conversazionale.

D’altro canto, l’azienda ha spiegato che lo scopo originale della sua Business API è sempre stato quello di facilitare la comunicazione tra aziende e consumatori, non di trasformare WhatsApp in una piattaforma per la distribuzione di assistenti AI generici.

La nuova policy, però, avrà un impatto significativo su realtà come OpenAI, Perplexity, Luzia e Poke, che avevano costruito parte della loro strategia proprio sull’integrazione dei propri chatbot su WhatsApp.

Queste applicazioni, molto popolari tra gli utenti per la loro capacità di rispondere a domande, generare contenuti o assistere in tempo reale, dovranno presto abbandonare la piattaforma o trovare soluzioni alternative.

Dal punto di vista tecnico ed economico, la mossa di Meta appare coerente con una logica di monetizzazione controllata. I chatbot indipendenti, infatti, non rientrano nei modelli tariffari previsti da WhatsApp Business, e non generano profitti diretti per l’azienda. Impedirne l’uso significa, quindi, eliminare un servizio non remunerativo e allo stesso tempo promuovere in maniera esclusiva la propria tecnologia proprietaria.

Il divieto non sarà totale

È importante precisare, però, che il divieto non sarà totale. Meta ha chiarito che la restrizione riguarderà solo i chatbot a uso generale, ossia quelli destinati a interagire con gli utenti in modo autonomo, come avviene con ChatGPT o altri assistenti digitali.

Le imprese che utilizzano soluzioni basate su IA per gestire il servizio clienti, come un’agenzia di viaggi o un negozio online, potranno continuare a farlo senza problemi, purché rientrino nelle finalità aziendali riconosciute dall’API ufficiale.

Senza ombra di dubbio, questa scelta segna un punto di svolta nel panorama dell’intelligenza artificiale applicata alla messaggistica. Da una parte, Meta punta a rafforzare la sicurezza e la coerenza del proprio ecosistema; dall’altra, chiude la porta a un’intera categoria di innovatori che aveva trovato in WhatsApp un canale privilegiato per raggiungere gli utenti.

Resta da capire se questa mossa, pur strategicamente comprensibile, non finirà per rallentare l’adozione di tecnologie AI più aperte e collaborative. Quel che è certo è che, a partire dal 2026, WhatsApp non sarà più la stessa.