Scheda microSD Lenovo da 64 GB Classe 10 UHS–1 a meno di 8 euro

Se volete espandere la capacità del vostro smartphone oppure affiancare all’action cam una buona scheda microSD per registrare i video, date un’occhiata a questa offerta: ancora per poco comprate una microSD Lenovo da 64 GB a meno di 8 euro grazie ad un’offerta lampo limitata sia nel tempo che nelle scorte disponibili.

Si tratta di una scheda di memoria di tipo SDXC con capacità 64 GB, quindi offre sufficiente spazio per poter archiviare una grande quantità di dati. E’ l’ideale per chi vuole affiancarla a uno smartphone per tutte le foto, video, musica e documenti, ma anche per chi desidera avere sufficiente spazio per registrare ore ed ore di video con una telecamera.

È una scheda di Classe 10 con velocità UHS–1, non supporta la registrazione di video in 4K. Raggiunge infatti velocità di 100 MB/s in lettura mentre in scrittura le velocità offerte non sono segnalate nella scheda tecnica, tuttavia dovrebbe essere più che sufficiente per un rapido trasferimento ed archiviazione di qualsiasi altro tipo di file eccetto appunto i filmati in altissima risoluzione.

Una scheda di questo tipo può essere utile anche nelle action camere, oppure nei lettori MP3, nei registratori vocali e nei computer portatili Windows che offrono un lettore microSD di serie con schedina a scomparsa: in questo modo potete infatti espanderne la memoria senza mai doverla togliere dal lettore. Può far comodo anche con le reflex, utilizzando un adattatore SD, perché vi consente poi di spostare rapidamente le foto appena fatte su uno smartphone Android e magari condividerle al volo sui social network.

Quale che sia la destinazione che intendete dare a questa schedina di Lenovo, sappiate che normalmente costa poco più di 17 euro ma al momento, grazie ad un’offerta attiva su GearBest, si può risparmiare il 57% sull’acquisto pagandola 7,47 euro.

Eventualmente c’è anche il modello da 128 GB in sconto del 60% (la pagate 16,60 euro) mentre il modello da 32 GB, seppure in sconto, non è conveniente visto che costa poco più di 6 euro ma offre la metà dello spazio che ottenete con la versione da 64 GB e che costa soltanto un euro in più. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.