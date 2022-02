Sconti Amazon su iPhone 13 e iPhone 12, la grande giornata del -18%

Se volete comprare un iPhone oggi è il giorno giusto. Su Amazon è in corso una promozione con ribassi fino al 20% anche se la maggior parte degli sconti è al 18%. Una vera e propria festa degli acquisti per chi vuole comprare i più recenti iPhone 13 e iPhone 13 Pro ma anche per chi ambisce a spendere meno e punta agli iPhone 12 che hanno poche differenze rispetto al modello di quest’anno. Tutti quelli che elenchiamo sotto sono acquistabili con la formula a rate: cinque senza interessi e senza garanzie. Per saperne di più leggete questo articolo

iPhone 13 Pro Max

L’offerta riguarda tutti gli iPhone ma, come accennato, anche gli iPhone 13 Pro (recensito da Macitynet qui) che sono sempre i più ambiti e anche i meno disponibili. Nella promo trovate tra gli altri gli iPhone 13 Pro Max in tutti i tagli. Ad esempio un iPhone 13 Pro Max da 128 GB color oro a 1056 euro, oppure questo da 1 TB che costa 1531 euro invece che 1869 euro, il che significa un risparmio di 340 euro e un prezzo che è quello del modello da 512 GB. Ecco qui di seguito i migliori sconti su iPhone 13 Pro Max. Nessuno è in pronta spedizione, ma i tempi per averlo non sono lunghi

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro (provato da Macitynet qui) è altrettanto difficile da trovare su Amazon quasi quanto iPhone 13 Pro Max. Ma anche qui ci sono tanti sconti, ancora più numerosi di quelli che trovate per il modello con schermo più grande. Ricordiamo che iPhone 13 Pro quest’anno, schermo a parte, ha le stesse caratteristiche di iPhone 13 Pro Max e questo a differenza di iPhone 12 Pro Max rispetto ad iPhone 12 Pro. Macitynet ha recensito approfonditamente iPhone 12 qui.

iPhone 13 e iPhone 13 mini

La promo Amazon è attiva anche su iPhone 13. Qui gli sconti sono meno soprendenti perchè spesso gli iPhone 13, molto più disponibili a magazzino degli iPhone 13 Pro, sono spesso ribassati intorno all’8% certo però risparmiare il 18% o addirittura il 20% come per questo iPhone da 512 GB che pagate appena 1032 euro invece che 1289, è una novità assoluta. Nella lista degli sconti trovate in ribasso anche tanti iPhone 13 mini che sono anche qui in ribasso storico di prezzo. iPhone 13 e iPhone 13 mini, come nel caso di iPjopne 13 Pro Max e iPhone 13 Pro, sono distinti solo dalle dimensioni dello schermo. Rispetto ad iPhone 13 Pro sono hanno materiali meno ricercati e una fotocamera con prestazioni leggermente inferiori ma dal punto di vista di importanti elementi come schermo e processore non si distinguono funzionalmente dai modelli Pro. Macitynet li ha provati qui.

iPhone 12 e iPhone 12 mini

Apple con il lancio di iPhone 13 e iPhone 13 Pro ha mantenuto a listino iPhone 12, ribassandone il prezzo. Amazon ribassa anche il prezzo… ribassato offrendo alcune interessanti occasioni su un telefono (provato da Macitynet lo scorso anno) che rispetto ad iPhone 13 ha davvero poche differenze: in sostanza solo il processore e l’autonomia oltre a qualche piccolo dettaglio nella fotocamera. Alcuni modelli come questo iPhone 112 da 256 GB a solo 826 euro, sono un vero affare visto che offrono un risparmio di quasi 180 . Non va sottovalutata anche la riduzione di prezzo sugli iPhone 12 mini (provato qui) che a nostro giudizio è stato largamente sottovalutato. Questo da 64 Gb a 589 euro rappresenta secondo noi il telefono ideale per chi vuole qualche cosa di veramente tascabile e poco impegnativo.

